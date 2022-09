River Plate venció a Barracas Central por 2 a 0, por la 17ma. fecha de la Liga Profesional de Fútbol, se mantuvo en las primeras posiciones del certamen y llegará afirmado al Superclásico ante Boca del próximo domingo en La Bombonera.



El uruguayo Nicolás De La Cruz, la gran figura, y el colombiano Miguel Borja marcaron los goles en un Más Monumental colmado por 20ma. vez consecutiva que celebró el resultado, pero también palpitó y cantó por el clásico más importante del fútbol argentino ante Boca Juniors, el domingo en la Bombonera.



La mala noticia para River resultó la expulsión del volante Bruno Zuculini, que no podrá jugar en La Boca, y las salidas de Emanuel Mammana y Juan Fernando Quintero en el entretiempo, que se produjeron por precaución.



Con este resultado, River alcanzó los 29 puntos (los mismos que Boca, pero con mejor diferencia de gol) y quedó a cuatro del líder Gimnasia La Plata (33). En tanto, Barracas, que venía de derrotar a Colón, se quedó con 20.



La victoria del equipo de Marcelo Gallardo fue justa aunque la mínima diferencia no se tradujo con el desarrollo del juego en la primera parte, donde dominó el partido con amplitud.



Quintero aportó su pegada exquisita en los primeros minutos. Un remate suyo dio en el travesaño, desde el tiro de esquina. Sin embargo, De La Cruz, clave la presión y el quite, tomó protagonismo con el correr de los minutos y se erigió como fundamental para que River obtuviese los tres puntos.



Pablo Solari esta vez no tuvo el despliegue de partidos anteriores, pero un remate suyo, a los 18 minutos, fue desviado por el arquero Cristian Arce.



De los pies de De La Cruz nació el gol de River que se extendió con una formidable jugada personal en un camino a pura velocidad y gambeta. El uruguayo encontró en el camino la pared con el voluntarioso Lucas Beltrán y definió cruzado, junto a un palo.



Los hinchas de River silbaron la tardía resolución del VAR por un supuesto fuera de juego que no existió y dedicó cánticos a Claudio Tapia, el presidente de la AFA y símbolo de Barracas Central, quien alguna vez manifestó su simpatía por Boca.



Si bien no sufrió peligro, algunas pelotas detenidas y las dudas del chileno Paulo Díaz, quien estuvo al borde la expulsión, fueron las falencias de River. Ezequiel Centurión, quien reemplazó al lesionado Franco Armani, fue un espectador de lujo.



En el segundo tiempo, River salió a buscar un nuevo gol y estuvo cerca en dos ocasiones. Primero con un disparo de Solari que Gonzalo Paz salvó en la línea y luego con la ocasión de Rodrigo Aliendro que pegó en el palo.



A partir de los 15 minutos, River, que acumuló amonestados ante la fina lupa de Germán Delfino, bajó su nivel y acentuó su confusión con la expulsión de Zuculini, por doble amarilla (aplicó un codazo), mientras su público no paraba de cantar contra Boca.



Barracas Central, que hasta entonces no había exigido a Centurión, se animó con la aproximación del ingresado Alex Juárez y un tiro libre de Iván Tapia, a falta de cinco minutos.



La salida de Zuculini generó el ingreso de Enzo Pérez, un cambio que no estaba previsto para Gallardo de cara al Superclásico. Finalmente, el gol de Borja, con una formidable definición al ángulo, puso las cosas en su lugar, calmó los ánimos y la gente festejó por la victoria acordándose de Boca.



En la próxima fecha, River visitará a Boca Juniors y Barracas Central recibirá a Lanús en el estadio Claudio Tapia.



Síntesis



River Plate: Ezequiel Centurión, Milton Casco, Emanuel Mammana, Paulo Díaz y Elías Gómez; Bruno Zuculini y Rodrigo Aliendro; Nicolás de la Cruz y Juan Fernando Quintero; Lucas Beltrán y Pablo Solari. DT: Marcelo Gallardo.



Barracas Central: Cristian Arce; Facundo Mater, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz y Juan Ignacio Díaz; Pablo Mouche, Carlos Arce, Iván Tapia y Fernando Valenzuela; Neri Bandiera y Bruno Sepúlveda. DT: Rodolfo De Paoli.



Gol en el primer tiempo, 24m. De La Cruz (R).



Gol en el segundo tiempo, 45+4m. Borja (R).



Cambios en el segundo tiempo. Al comenzar, Javier Pinola y Esequiel Barco por Mammana y Quintero (R); 17m. Matías Suárez y Miguel Borja por Beltrán y Solari (R); 28m. Alex Juárez y Juan Manuel Vázquez por Bandiera y Mouche (BC) y 34m. Enzo Pérez por Aliendro (R).



Amonestados: Díaz, Aliendro, Pinola, Pérez y Barco (R). Sepúlveda, Tapia y Ferreyra (BC).



Incidencia en el segundo tiempo, 21m. Zuculini (R), expulsado por doble amarilla.



Árbitro: Germán Delfino



Estadio: Más Monumental