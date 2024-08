Como en las viejas peleas televisivas de antaño, Juan Román Riquelme mantuvo este martes un duro cruce con el periodista Diego ‘Chavo’ Fucks y se retiró del móvil en plena entrevista.

El insólito momento ocurrió este mediodía en el programa F90 de ESPN, cuando el presidente de Boca Juniors se encontraba defendiendo la decisión de enviar a los futbolistas de su club a la Selección para los Juegos Olímpicos de París 2024, aún perdiéndolos para disputar varios partidos del torneo local y de la Sudamericana.

En esa respuesta, Román tiró un palito al periodismo, asegurando: “Nunca escuché qué digan ‘qué bien Boca que deja que los chicos vayan a representar a la Selección argentina’”.

Frente a ello, a Fucks se le escapó un insultante “Prendé la tele”, que luego ratificó con un tono más asertivo: “Prendé la tele entonces, porque acá se dijo, acá se discutió y se dijo muchas veces”.

Esta respuesta hizo enfurecer al ex jugador ‘xeneize’, que lo interrumpió para ignorarlo y dirigirse únicamente al conductor Sebastián Vignolo.

“Esperá, esperá. Sebastián, si ese señor me va a hablar yo prefiero no hablar más. Te mando un abrazo grande Sebastián, porque ese señor cada vez que habla, habla mal. Te mando un beso grande, a mí no me reta ni mi viejo”, dijo Riquelme, mientras Fucks al mismo tiempo quería darle explicaciones al presidente de Boca y le decía: “Yo no te estoy retando, simplemente estoy respondiendo tus mentiras”.

En ese momento, Riquelme se levantó y se fue de la entrevista, por lo que el ‘Chavo’ procedió a pedirle disculpas a Vignolo por la interrupción de la nota, aunque luego, ya sin el dirigente en conexión, aclaró: “No podemos dejar que mienta libremente. Todo lo que dijo es mentira: que nunca hablamos de Anselmino, que no va a contestar por qué Anselmino no está en la lista. Todo lo que dijo es una sarta de mentiras”.

“Me hubiera gustado charlarlo”, le reprochó Vignolo, ante lo que Fucks defendió su postura y atacó a "los alcahuetes" de Riquelme.

“Los alcahuetes que tiene, los mercenarios que tiene en Youtube, tienen que contar alguna vez que acá las cosas se dicen, o tienen que especificar en qué lugar de la tele no se dicen, pero todo lo que dijo recién es falso”, cerró.