El delantero de Independiente Santa Fe, el colombiano Hugo Rodallega, denunció este martes por la noche que los hinchas de Gimnasia y Esgrima lo llamaron "negro y mono", durante el partido que su equipo perdió 1 a 0 en La Plata por Copa Sudamericana.

"Que te llamen negro y mono es una falta de respeto. Así no mejoramos como humanidad. Es un desastre lo que pasa en el mundo entero y una tristeza que nosotros vengamos aquí y pase esto. Y no estoy diciendo que perdimos porque la gente ofende, porque eso es normal, pero el tema del racismo ya cansa", cuestionó Rodallega en diálogo con ESPN.

"Es una falta de respeto y genera una gran tristeza. Porque hay cosas que pasan dentro de la cancha en la que podemos discutir, pelear, puede haber expulsados, y es normal. Pero que la gente empiece a meterse con el tema de la raza me da pena", remarcó.

Justo en el día en que se conocieron las duras sanciones que le aplicó la Federación Española al club Valencia por las referencias racistas que sus hinchas le dispensaron al delantero brasileño de Real Madrid, Vinicius Junior, al que inclusive le fue quitada una tarjeta roja recibida en ese encuentro.

"No me duele perder. Se puede perder a último minuto, pero me duele lo que pasa en el estadio, en el entorno. En Bogotá los tratamos bien a los de Gimnasia, los respetamos, y ellos hoy no nos respetaron a nosotros", destacó.

El partido en La Plata se fue caldeando sobre el final del primer tiempo, cuando fuertes encontronazos derivaron en las expulsiones de Felipe Sánchez de Gimnasia y Wilson Morelo (ex Colón, de Santa Fe) de los colombianos, así como ambos entrenadores, el local Sebastián Romero y el visitante Gerardo Bedoya (ex futbolista de Racing Club campeón en 2001).