Racing perdió por 3 a 1 ante Atlético Tucumán, este lunes por la noche, y cosechó la quinta derrota en la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles del Decano fueron anotados por Adrián Sánchez, en el primer tiempo, y Marcelo Ortiz y Marcelo Estigarribia, en el segundo. En tanto, Maximiliano Romero descontó para los de Avellaneda.

La victoria dejó a los tucumanos en el 23er. lugar con 12 puntos, en tanto que los de Avellaneda se mantienen con 18 unidades en la undécima posición.

En la próxima jornada (14ta.) Racing Club visitará a Boca Juniors, mientras que Atlético Tucumán recibirá al líder River Plate.

Formaciones

Racing Club: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Tomás Avilés, Emiliano Insúa, Emiliano Saliadarre; Juan Nardoni, Jonathan Gómez; Gabriel Hauche, Paolo Guerrero, Maximiliano Romero. DT: Fernando Gago.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Joaquín Pereyra; Mateo Coronel, Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri.

Gol en el primer tiempo: 39min. Sánchez (AT).

Goles en el segundo tiempo: 8min. Ortiz (AT); 23min. Estigarribia (AT) y 36min. Romero (R).

Cambios en la segunda etapa: Al comenzar Oscar Opazo por Aviles (R) y Wilson Ibarrola por Orihuela (AT); 14min. Ramiro Ruiz Rodríguez por Coronel (AT); Maximiliano Moralez por Hauche (R); 20min. Román Fernández por Saliadarre (R), Iván Pillud por Mura (R); 39min. Francisco Di Franco por Acosta (AT), Cristian Menéndez por Estigarribia (AT); 40min. Ramiro De Gregorio por Gómez (R) y 45min. Yonathan Cabral por Tesuri (AT).

Amonestados: Mura (R). Orihuela, Guerrero y Ruiz Rodriguez (AT).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Presidente Perón (Racing).