A pocos días del arranque de la Copa América, Lionel Messi dio una entrevista para hablar de cómo vive este nuevo tiempo, en el ocaso de su carrera, jugando para el Inter Miami en la MLS, el cual sería su último club..

"No estoy preparado para dejar el fútbol, toda mi vida hice esto, me encanta jugar a la pelota. Disfruto de los entrenamientos, de los días de partido. Siempre da un poco de miedo a que se termine todo", dijo un Messi reflexivo en su charla con ESPN.

Leo también se refirió a este nuevo desafío que encara en la franquicia rosa, y anticipó que posiblemente signifique el último de su carrera, derribando la ilusión de Newell's y todo el fútbol argentino de verlo jugando en el país.

"Fue un paso difícil dejar Europa para venirme acá. El hecho de ser campeón del mundo me ayudó mucho para ver las cosas de otra manera. Pero no lo pienso, por eso trato de disfrutar muchísimo más todo, porque cada vez falta menos. La paso bien en el club, donde tengo compañeros y amigos. Y me pasa lo mismo en la Selección. Y disfruto de los pequeños detalles, que voy extrañar cuando no lo tenga más", afirma Messi.

"¿Tu último club es el Inter?", le pregunta el periodista Martín Arévalo, a cargo de la charla con el 10. "Sí, creo que sí. Hoy por hoy creo que será mi último club", dijo Messi en una evidente respuesta compleja.