El ex presidente argentino Mauricio Macri anunció hoy oficialmente que acompañará a Andrés Ibarra en la fórmula opositora para las elecciones de Boca Juniors, que el 2 de diciembre competirá contra la lista oficialista que encabeza Juan Román Riquelme.

Macri, quien fue presidente ‘xeneize’ entre 1995 y 2007, dijo en conferencia de prensa que su regreso a la política del club azul y oro se debe a “no abandonar al club a la arbitrariedad, el autoritarismo y la prepotencia”.

"Riquelme suele decir que Boca es el patio de su casa y se maneja como si fuese así, pero Boca es una de las instituciones deportivas más grandes del mundo. Como está hoy no tiene futuro y duele, por eso, cuando Andrés me pidió si lo podía acompañar, acepté. No puedo abandonar a Boca a la arbitrariedad, el autoritarismo y la prepotencia", dijo el político ante los periodistas presentes en el Yacht Club de Puerto Madero.

El candidato presidencial opositor Ibarra, prometió que con su fórmula al poder, el club tendrá “el estadio más grande de Sudamérica, con capacidad para 105.000 personas y será en La Boca, dentro del predio de Casa Amarilla”, al que llama “La Bombonera Siglo XXI”.

Quien fuera ministro de Modernización durante la presidencia de Macri en la Nación (2015-1019) criticó además a la gestión del actual presidente Jorge Ameal por “un manejo desastroso de las entradas”, mientras que el candidato a vice apuntó contra el hermano del actual vicepresidente segundo: “'Chanchi' Riquelme maneja el club por decisión de Román y nadie sabe quién es, nadie lo votó”.

En la conferencia de prensa, también fue consultado por la declaración de su aliado político, el candidato a presidente de la Nación Javier Milei, quien horas antes aseguró que está a disposición de Boca en caso de ser necesario.

Luego de bromear con que el equipo “ya tiene arquero”, Macri respondió: “Javier nos ha encargado públicamente que recuperemos la alegría de la gente de Boca. Como muchos hinchas, quiere volver a ver una institución respetada y competitiva”.

En los próximos días, la fórmula opositora anunciará el nombre de quien será su director técnico en caso de ganar las elecciones, mientras que también adelantó que el Consejo de Fútbol será “disuelto en un minuto”.

Esta lista, armada por Daniel Angelici, incluye también al periodista y empresario Mario Pergolini: “Estamos frente a una elección importante, clave para el futuro de Boca. Como oposición entendimos que no podíamos ir divididos porque el fin es recuperar la gloria perdida y volver a poner al club entre los cinco mejores del mundo”.