Varios clubes de la primera y segunda división del fútbol argentino, apoyaron, este viernes, la candidatura de Sergio Massa de cara al balotaje del 19 de noviembre con Javier Milei, quien se expresó a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

El primero en hacerlo fue Malaspina, a través de la red social X, quien escribió: "No a las SAD, sólo recuerden la presencia que tuvieron nuestros clubes ayudando a la sociedad en la pandemia".

Luego, la cuenta oficial del club Tristán Suárez publicó que los dirigentes del fútbol tienen "la obligación de apoyar abiertamente la candidatura de Sergio Massa como presidente de la República".

"Los clubes tenemos una responsabilidad enorme en la contención y el desarrollo de los chicos y chicas de los barrios", continuó el comunicado del equipo que milita en la Primera Nacional.

Además, por la misma vía, Guillermo Brown de Puerto Madryn publicó que le dicen no las SAD "en defensa de nuestra institución".

"No a la privatización del fútbol que propone Javier Milei. Los clubes deben y tienen que seguir siendo asociaciones civiles sin fines de lucro", argumentó el club, también de la segunda categoría del fútbol argentino.

Por su parte, Colón de Santa Fe expresó: “El Club Atlético Colón le dice NO a las Sociedades Anónimas Deportivas”.

El presidente de Atlanta, Gabriel Greco, también se expresó en similar sintonía y dijo quela entidad de Villa Crespo "mantiene acuerdos con una agencia de discapacidad y funciona una escuela con chicos y chicas con Sindrome de Down"

"También fuimos reconocidos por nuestro compromiso con los Derechos Humanos. Nuestro club respira fútbol pero mantiene abierta la puerta a la comunidad durante las 24 horas" manifestó el titular 'bohemio'.

Por su lado, All Boys arguyó que "rechaza enfáticamente cualquier tipo de proyecto vinculado con la privatización de instituciones como la nuestra", en tanto que desde Deportivo Morón le dicen "no a la privatización de los clubes, no al intento de comprar nuestra pasión".

Por su parte, Almagro publicó que "se suma a la campaña por la no privatización de los clubes y, a su vez, rechaza enfáticamente la propuesta impulsada por Javier Milei", mientras que Nueva Chicago se pronunció en defensa del club y "siendo una asociación civil sin fines de lucro", adhirió a la postura.

Otras instituciones, como Quilmes, Brown de Adrogué, Ferro Carril Oeste, Villa San Carlos y Deportivo Madryn, emitieron comunicados respaldando su carácter de asociaciones civiles.

Las publicaciones hacen referencia a los comentarios esgrimidos por el candidato de La Libertad Avanza durante una entrevista con Alejandro Fantino en 2022, donde comentó que "le gusta" el modelo de las SAD y el de empresas que intervienen en el fútbol como en el Reino Unido.

"¿Preferís seguir en esta miseria que tenemos cada vez de fútbol de peor calidad? ¿Cómo nos va cada vez que salimos afuera de la Argentina?", había argumentado el libertario un mes antes de que el seleccionado argentino se consagrase campeón del mundo en Qatar 2022.

Por su parte, el periodista uruguayo y exvocero de AFA, Ernesto Cherquis Bialo, sostuvo hoy que los clubes de primera y del ascenso deben apoyar a Sergio Massa ahora y "no cuando gane".

"Massa es un hombre del fútbol que quiere a los clubes al servicio de las comunidades, para los chicos, para los colegios, para la educación física", remató.