Lionel Messi y Zinedine Zidane, dos futbolistas de generaciones distintas, destacaron como fueron sus carreras a lo largo de los años y se compararon con distintos referentes del deporte como Diego Maradona, Enzo Francescoli y Pablo Aimar.

"Para los argentinos el 10 es un número muy especial, automáticamente se te viene Maradona a la cabeza. Los que crecimos con el fútbol queríamos ser como él, si bien después ninguno llegó a ser como él, el deseo y la ilusión era esa", expresó Messi sobre Diego.

Y agregó: "Copiar lo que hacía Maradona, el jugador que nosotros admirábamos. Yo a Diego lo vi poco, cuando fue a Newell's en su etapa final tenía 6, 7 años. No recuerdo mucho, después vi videos obviamente, pero por más que no lo haya visto era el referente y nuestro ídolo".

Ambos futbolistas compartieron muy poco tiempo en cancha, cuando Messi estaba empezando en el Barcelona y Zidane ya estaba en el ocaso de su carrera en el Real Madrid. No obstante, los dos se vieron mucho más cuando el francés comenzó su carrera como entrenador mientras el argentino era ídolo del club catalán.

"Mi referente era Enzo Francescoli que jugaba en el Marsella, uno de mis hijos se llama así por Enzo. Cuando lo vi dije 'quiero ser como él'. Era muy elegante, cómo manejaba la pelota, eso no se veía mucho. Cuando vino Enzo vimos que era un futbolista diferente, no había muchos extranjeros, era un mago con el balón. Yo quería hacer lo mismo", expresó Zidane, en línea como lo que comentó Leo sobre Maradona.

Messi respondió que era muy chico pero lo vio jugar: "Yo era chico pero vi la época de River que ganaron todo, tenía un equipazo. Hoy por hoy sigue trabajando en el club. Tuve la suerte de conocerlo y es una gran persona. Me acuerdo que River era una locura, fue su última etapa en River".

"A mi me gustaba mucho Aimar. Un jugador que me encantaba su manera de jugar, en River también tenía un gran equipo. Sacando a Diego que era un caso aparte, Pablo era una persona que admiraba mucho como jugador. De chico no seguía tanto el fútbol europeo", reveló Messi.