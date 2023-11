Lionel Messi desembarca en el mundo de los deportes electrónicos y se convirtió en el nuevo socio de Sergio Agüero, siendo ambos co-propietarios de Krü Esports, equipo fundado por el ‘Kun’ tres años atrás.

El astro rosarino será así dueño junto a su amigo y ex compañero de la empresa que cuenta o ha contado con equipos participantes en los videojuegos FIFA, League of Legends (LOL), Valorant masculino y femenino y Rocket League.

La noticia fue dada a conocer a través de un video en las redes sociales de Krü, con el ‘Kun’ jugando al enigmático hasta último momento y un Messi en ‘modo gamer’.

"Cuando empezó todo no sabíamos bien qué iba a pasar pero tampoco imaginamos que iba a pasar de todo. Empezamos con muchas ganar, muchos equipos. Qué locura estos tres años, pero más terrible es lo que tengo que contarles. Les dije que era algo importante, hasta acá llegué, tengo que decirles que ya no soy dueño de Krü...", comienza narrando el ex Manchester City en la producción.

"¿Por qué no soy más el dueño de Krü? Porque ahora somos dos", continúa Agüero, para luego rematar con el desenlace del video que incluye con la aparición de Lionel Messi, emulando un reconocido clip del ex futbolista siendo streamer con la frase: "Bueno, vamo’ a jugar".

Fundado en 2020 por el mismo Sergio Agüero, el equipo de deportes electrónicos del ex Independiente dio un paso importante en sus cortos tres años de vida: la incorporación del capitán de la Selección argentina como copropietario, un movimiento del rosarino que sorprende a todos ya que no se lo veía cercano a los videojuegos.