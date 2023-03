El Violette AC, de la liga de Haití, hizo historia en la Concacaf Champions League y eliminó al Austin FC de la MLS de Estados Unidos para avanzar a cuartos de final. La hazaña no solo pasa por la clasificación, sino por el contexto adverso: el gobierno estadounidense le rechazó la visa a 12 jugadores del plantel.

Para suplir las bajas, teniendo en cuenta que es un club semi-amateur –su plantilla es acotada y exclusivamente haitiana– se vieron obligados a contratar a tres nuevos jugadores para alcanzar el número mínimo de futbolistas anotados.

El Violette le sacó el máximo jugo a la goleada 3 a 0 en la ida, aguantó a más no poder y solo perdió por dos en la vuelta, lo que le dio el pase definitivo. Un detalle no menor: de los once titulares en ese primer partido, solo cinco estuvieron habilitados para disputar el segundo.

En la vuelta de este martes por la noche, el Austin FC pateó al arco 35 veces, tuvo 10 córners y el 76% de la posesión de la pelota, pero sólo le alcanzó para hacer dos goles y quedó eliminado por el resultado global.