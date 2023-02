El partido entre Banfield y Gimnasia fue bastante intrascendente si no fuera por la tarde que vivió Brahian Alemán, ex jugador del club platense. Es que tuvo cruces con sus ex compañeros que no le dejaron pasar algunas actitudes que tuvo.

En primer lugar se cruzó con Felipe Sánchez quien supuestamente le dijo “Gimnasia te mató el hambre”. Luego Ignacio Miramón le pegó una patada que le costó la expulsión. ¿Por qué tanta animosidad? Básicamente lo acusan de haber maltratado a juveniles del equipo con ‘rituales de iniciación’ que incluían golpes y agresiones.

Según cuenta el usuario @taconeta_tw Alemán encabezaba un grupo de jugadores que se hacía llamar Los Ninjas y realizaba “bautismos” a los golpes. Pero se pasaba de la raya. La pretemporada de junio 2021 fue la cúspide de los ataques cuando entró tres veces a la pieza de Miramón para pegarle en duros términos. El desquite de Miramón fue cantado. Sin embargo, luego del partido Aleman saludó a todos los excompañeros con un beso incluido el juvenil. Lo que queda en la cancha queda en la cancha.