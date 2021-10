Tal y como tiene acostumbrados a todos, Chacho Coudet, actual DT del Celta de Vigo de España, dejó otro lindo y gracioso momento en conferencia de prensa antes del encuentro contra Real Sociedad. "Los agarré a ustedes de psicólogos", bromeó con su carisma habitual.

"Al no estar acá, les digo la verdad, tengo los huevos llenos de verlos en la cosita", expresó el Chacho. Y agregó: "Ya no aguanto más. No me gustan las redes sociales. Imagínense hablar con una computadora. Me gusta hablar de fútbol con las personas. Pero bueno, seguimos con esta realidad".

Luego, reflexionó sobre el presente del equipo, que está en el puesto 15 de La Liga de España. "De repente, un equipo va a buscar a un jugador de 200 millones y nosotros vamos a buscar uno de 200 mil euros. Es la realidad. Vamos a buscar lo mejor y vamos a trabajar. Que se vea que el equipo juega bien y tiene una intención. Que la gente sea feliz con el juego del equipo, a mí me llena. Mostramos buenas cosas. Si no, nos iríamos chiflados. Sin embargo, nos fuimos aplaudidos con Cádiz y Sevilla. Los jugadores se van vacíos, nadie les puede reclamar nada", dijo, sin pausa.

A su vez, el Chacho aseguró que eso es algo que desea "sostener en el tiempo" y que firmó por tres años porque "tiene que haber un proceso". Y reflexionó: "Cuando te va bien, como nos fue el año pasado, también los entrenadores tienen la opción. ¿Qué hacés? ¿Vas a un club grande o intentás hacer más grande a un club? A mí me gustó la segunda opción y acá estoy".

Luego, Coudet cerró su respuesta pidiendo disculpas y a corazón abierto. "Perdón la extensión, les vuelvo a decir. Era un poco contar lo que va sucediendo. Tenía ganar de charlar. Estoy solo, no está mi familia, se fue mi mujer... No tengo con quién charlar. Los agarré a ustedes de psicólogos", sentenció, bromeando, como siempre.