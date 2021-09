Técnico Universitario y Manta no pudo enfrentarse, por la fecha 7 de la Serie A de Ecuador, por un motivo particular: no había árbitros.

Los jugadores de ambos conjuntos salieron al campo de juego, y ya estaban preparados para comenzar con el encuentro, pero los jueces del encuentro no se presentaron al compromiso por reclamos salariales.

Los árbitros ya han dejado bien en claro en la previa que no iban a realizar su trabajo hasta que abonen el dinero que les deben. El reclamo envuelve a todos los jueces del fútbol de aquel país, que no aceptaron una cancelación de 200.000 dólares y exigen el pago inmediato del total que adeudan con ellos.

Por otro lado, las máximas autoridades de la Serie A de Ecuador todavía no suspenden la fecha, decisión que prevee que todos los colegiados repitan el mismo accionar en los diferentes escenarios. Los jueces se exponen a sanciones.