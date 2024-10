El histórico goleador de la Selección de Uruguay, Luis Suárez, prendió el ventilador y lanzó duras críticas contra el entrenador del conjunto nacional, Marcelo Bielsa.

El delantero del Inter Miami, quien la pasada doble fecha de Eliminatorias se retiró de la Selección, apuntó al DT rosarino por su falta de diálogo y métodos de entrenamiento.

"Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera 'buen día', ni saludaba", reveló el "Pistolero" en diálogo con DSports de Uruguay.

“La relación con Bielsa era sólo profesional. La primera charla que tengo con él fue el 6 de junio, antes de reintegrarme al plantel de la Copa América; esa fue la primera conversación que tuve con él en lo personal. En la convocatoria de noviembre (pasado), había sido mediante un llamado a través del profe, y después hubo un diálogo en un entrenamiento sobre una presión que yo estaba haciendo, y una conversación que tuvimos en la Bombonera durante el entretiempo [contra Argentina], por una situación que pasó con Darwin (Núñez). Ese fue el único diálogo que había tenido con él hasta que me convocó para la Copa América”, comentó el futbolista de 37 años.

Respecto a las actitudes del “Loco” con los jugadores, el ex Barcelona dijo que hubo “algunas situaciones en la Copa América que duelen, que a mí me dolieron mucho las situaciones que pasaron, y había que callar por respeto a la selección en ese momento”.

El delantero detalló que antes de la Copa América habló de nuevo con Bielsa. “Hablé con los compañeros. Fui como capitán a hablar con él, le quería explicar que estamos todos en el mismo barco, que aún no empezó la Copa América. Voy a una conversación con él, me siento enfrente, le hablo cinco minutos, mirándolo a la cara, diciéndole que los jugadores estábamos con él, que íbamos a respetar sus decisiones que tomara, todo lo que iba a ser la convivencia. Y me miró y dijo ‘muchas gracias, Luis’. Me levanté y me fui. No me contestó nada a los 5 minutos que le estuve hablando, y me quedé ahí, esperando una respuesta. Y no tuve ninguna respuesta”.

Como parte de esos problemas, Suárez contó un incidente con Agustín Canobbio: “Hay un malentendido, no fue de alcanzapelotas que lo puso, sino que había tres sparrings, que habían ido chicos de la Sub 20, y a Agus lo puso en la parte de los sparrings a dar pases, y lo puso a él a hacer esos pases, y a los sparrings a hacer los movimientos que tienen que hacer los jugadores. Y a un jugador que está entre los 26 de la Copa América, no le podés dar a entender o hacerlo partícipe como si fuera un sparring. Es algo que molesta. Lo voy a bancar a Agus en esa, porque es entendible, y bastante se contuvo, es normal que llegara a esa situación (...) Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día. Ni saludaba”.

Luego amplió: “En una conferencia habló del pueblo, de la gente, de la hinchada, que jugamos para la gente. Pero un día estamos llegando a Nueva York a las 9 de la noche, había gente en la puerta del hotel, unas 300 o 400 personas esperándonos cuatro o cinco horas. Y el profe antes de bajar del ómnibus, nos avisa: muchachos, dice Marcelo que no paren con la gente, que sigan derecho. Yo, como capitán, me paro en el fondo y le digo: ¿cómo profe? Yo les paso lo que dice el entrenador, me responde. Como capitán, por respeto a la gente, paramos todos. y ahí estuvimos 15 o 20 minutos con la gente. Al otro día tenemos una charla que el entrenador dice, el uruguayo es esto, que compite, y que juega por la gente, y ahí nos miramos todos. Cómo, si ayer nos pediste que estuviéramos con ellos. A veces es fácil hablar, y que la gente escuche lo que quiere escuchar, pero a veces no es verdad esa historia y eso me duele mucho”.

“Los jugadores van a llegar a un límite, van a explotar. En la Copa América hubo compañeros que se plantearon pensar que después de la Copa América no juegan más. Después vas porque querés a tu país y morimos por representar a nuestro país”, concluyó el pistolero.