Sebastián Domínguez empezó su carrera como DT en el fútbol argentino agarrando un fierro caliente. Tigre terminó el campeonato como el último del torneo, con apenas 5 puntos en 14 partidos, y las primeras 12 fechas de la Copa de la Liga las disputó bajo el mando de Néstor Gorosito.

Los primeros dos partidos del ex Newell’s en Victoria fueron una derrota por 3 a 1 como visitante frente a Platense y otra por 1 a 0 de local contra Unión.

Después de este último encuentro, en la conferencia de prensa post-partido, Domínguez sufrió el sincericidio de un periodista, que insultó a sus dirigidos acusándolos de “muertos”.

“Valoro tu orgullo por haber agarrado este equipo porque viéndolos a estos muertos la verdad es que si yo fuera un técnico, no agarro. No te echo la culpa a vos porque los venimos viendo a estos muertos... Son unos muertos”, dijo el trabajador de prensa.

Sin poder creerlo, el entrenador solamente atinó a responder: “¿Cuál es la pregunta? Esa fue una descarga”.

Antes, incluso, el periodista apuntó contra jugadores en particular: “De corazón, hay jugadores que no pueden jugar en Tigre porque son tortugas. Yo te voy a dar nombres: (Juan) Sánchez Miño es una tortuga, no sé cómo puede jugar en Tigre y no sé qué le verás vos”.

Sobre el partido en sí, Domínguez analizó: “El empate le quedaba bien al partido. Los chicos están con ganas de seguir intentando. Sin dudas que si se puede vamos a reforzarnos, pero quiero mejorar también a los que están. Confío en ellos”.