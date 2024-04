La organización de derechos humanos Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) Rosario denunció que una de sus militantes, abogada querellante en causas por crímenes de lesa humanidad, fue amenazada de muerte a través de una nota que dejaron en su casa.

En el comunicado, conjunto con Abuelas de Plaza de Mayo Filial Rosario, relataron que su compañera "recibió una amenaza por escrito contra ella y su familia en su domicilio particular, lo que da cuenta del grado de intimidación y de la gravedad de los hechos", además que "la nota contiene una advertencia por su participación como militante de derechos humanos y, además, amenaza su integridad física".

Según se conoció luego, en la nota advierten a la víctima que “hay un sicario pago para ella y su familia”, la instan a que “raje a tiempo” y aseguran que su nombre está en una lista.

“Leemos este terrible hecho como parte de una sumatoria de graves acciones que vienen sucediendo en nuestro país: desde las intimidaciones a Teresa Laborde Calvo para que no dé charlas en escuelas, hasta el ingreso al domicilio y posterior ataque que sufriera nuestra compañera Sabrina Bölke”, continuaron en el texto con el que dieron a conocer públicamente la noticia.

Además, desde las filiales rosarinas de Hijos y Abuelas de Plaza de Mayo dieron a conocer que ya fue hecha la denuncia correspondiente, y pidieron al poder judicial que se avoque de lleno en la investigación para esclarecer lo ocurrido, como así también "mesura" a la sociedad "para no entorpecer dicho proceso judicial" y resguardar a la persona.

“Sin embargo, no podemos dejar de advertir públicamente sobre este hecho intimidatorio y violento, que no es aislado. Es este clima social, habilitado por la investidura presidencial y vicepresidencial, que ningunea la lucha que construyó nuestro pueblo para exigir Justicia, el que fogonea la avanzada de violencia que estamos viviendo. No podemos dejar de advertir que este discurso también fue sostenido por el gobernador de nuestra provincia, quien no tuvo tapujos en decir que no quiere reclamos de los Organismos de Derechos Humanos, en medio de una escalada de violencia sin precedentes en nuestra ciudad”, sostuvieron, apuntando directamente a las figuras de Javier Milei, Victoria Villarruel y Maximiliano Pullaro.

Finalmente, recordaron que “estos delitos son inadmisibles y repudiables”, especialmente estando a pocos días de que se hayan conmemorado los 40 años del 24 de marzo.

De esta forma, instaron “de manera urgente a los gobiernos nacional y provincial a frenar los discursos de odio que habilitan la estigmatización y la violencia contra quienes piensan diferente, y exigimos la adopción de las medidas necesarias para prevenir la repetición de actos semejantes y para garantizar la seguridad de las víctimas”.

“Los organismos de derechos humanos seguiremos trabajando colectivamente para demandar justicia por estos hechos de violencia y persecución política y continuaremos exigiendo el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura y la sanción a sus responsables. Nunca más es nunca más”, finalizaron en el texto, que lleva además la firma del Encuentro Provincial por los Derechos Humanos y la Mesa de Organismos de DDHH de Rosario.