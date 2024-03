Emiliano “Dibu” Martínez habló sin cassette de distintos temas relacionados a la Selección Argentina, como suele suceder, dejó varios títulos. Entre otras cuestiones, se refirió a los rivales que eligió la AFA para los amistosos internacionales, comparó el Monumental con la Bombonera y contó una intimidad con Armani.

En medio del debate en los principales medios deportivos sobre la calidad de los rivales que enfrenta Argentina en sus amistosos, el arquero campeón mundial fue consultado y no la tiró afuera. Si bien reconoció que le gustaría medirse con otras selecciones, destacó que lo importante sigue siendo vestir la celeste y blanca.

“Sin desmerecer a El Salvador, nos hubiera gustado jugar con un equipo a nivel Mundial. Necesitamos un gran partido en Europa con Inglaterra, España o lo que sea. Es lo que hay. Para nosotros es lo mismo El Salvador, Brasil en el Maracaná o Francia en Lusail. Nosotros jugamos siempre de la misma manera”, dijo Martínez en una entrevista a DSport.

También se refirió a la localía de la Selección en territorio nacional, específicamente a las diferencias de jugar en el estadio de River o en el de Boca y dijo; “El único que nos jugó hombre a hombre fue Uruguay, pero en una cancha que estaba muy cerquita, que le favoreció más al juego de Uruguay, porque la Bombonera es más chiquita que la cancha de River. En la cancha de River hubiera sido otro partido”.

También se refirió a la competencia deportiva dentro del plantel que dirige Lionel Scaloni y habló de su relación con Franco Armani, a quien le ganó el arco en 2021 y nunca lo volvió a perder.

“Me dijo unas palabras después del Mundial que hoy en día me las acuerdo. Me agarró a solas y me dijo ‘yo no le digo esto a nadie, te lo merecés por lo buen pibe que sos’. Casi me hizo llorar. Son pibes que la verdad que todo lo que ganamos fue gracias a ellos. A la energía entrenando”.