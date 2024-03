Se hizo viral el momento el ingreso de la selección argentina al estadio de los Lakers en un día libre de su gira en el cual el DT Lionel Scaloni le pedía plata a Pablo Aimar para comprar un buzo del equipo de la NBA.

Sin dinero a disposición, el DT le dijo al vendedor que luego volvería a comprarselo. ¿Qué pasó? ¿Volvió a comprarlo? El misterio lo develó el propio Scaloni en su conferencia de prensa previo al partido con Costa Rica en el segundo y último amistoso de la Selección.

“¿Aimar te compró el buzo de los Lakers?”, le consultó un periodista. Sin evadir el tema, el DT relató: “No. Al final me regalaron otro... lo tendría que haber comprado el buzo”.

El entrenador argumentó que el apuro por volver al hotel le jugó una mala pasada. “La verdad que en ese momento íbamos muy rápido y apurados”, contó Scaloni, quien, para finalizar su declaración, le tiró un palito al periodista: “Y no sé si hiciste vos el video, pero me debés una. No quedé muy bien”, dijo.