Ángel Di María volvió a la titularidad en el seleccionado argentino con una muy buena actuación en la victoria por 1 a 0 sobre Paraguay por Copa América, en Brasilia, formando un trío ofensivo como antes con Lionel Messi y Sergio Aguero, y al término del encuentro remarcó que volvió a "demostrar" que está "para jugar".

"Estoy feliz y contento porque hicimos un partido espectacular, ya que había muchos chicos que venían jugando poco. Pero siempre quisimos llevar el partido para nuestro lado. Y el gol del ´Papu' (Alejandro) Gómez fue muy bueno, mejor que mi asistencia", juzgó "Fideo" ante la transmisión oficial del encuentro disputado en el estadio Mané Garrincha.

"Pero aunque hoy jugué de entrada y no lo venía haciendo, mi cara nunca cambió cuando no entraba, ya que cada vez que me dieron la oportunidad de estar demostré que puedo hacerlo. Y hoy lo hice", refrendó.

Y sobre el futuro en el torneo en el que hoy lograron clasificar anticipadamente a los cuartos de final, Di María repitió impresiones vertidas con posterioridad al anterior partido en que Argentina le ganó por 1 a 0 también a Uruguay. "Brasil está ganando los partidos más fácil que nosotros", admitió.