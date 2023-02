La Juventus no vive su mejor momento: afronta una dura sanción (le quitaron 15 puntos por maniobras fraudulentas en traspasos de futbolistas) y piensa en grandes cambios para la próxima temporada. Por eso, no le renovarían contrato a Ángel Di María, quien ya piensa en definir su futuro.

Según informó La Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora decidió no extender ningún vínculo que finalice en junio. Por eso, entre varios futbolistas (en una lista que incluye también a Leandro Paredes) Fideo -quien cumplirá 35 años el 14 de febrero- sería uno de los que deje el club de Turín, a mitad de año.

Por eso, el atacante de la Selección Argentina ya piensa en lo que viene: su postura es continuar en Europa al menos una temporada más. Según reveló el propio jugador en una entrevista con Líbero, su objetivo es estar un tiempo más en la Albiceleste tras la coronación en el Mundial de Qatar 2022: “Voy a intentar llegar a la Copa América (será el año que viene en Estados Unidos) y si no, me bajaré antes. Me siento bien. Siempre fui honesto con este tema y cuando me dé cuenta que no va, daré el paso al costado”. Mientras tanto, en Rosario Central sueñan por su regreso pronto: una promesa que el jugador tiene intenciones de cumplir.