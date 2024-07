Ángel Di María disputó su último partido con la Selección argentina en la final de la Copa América ante Colombia. Tras finalizar el encuentro, Fideo habló con la prensa y se mostró muy emocionado por su despedida de la Albiceleste.

"Estaba escrito, era de esta manera, lo soñé, dije que era la última, soné que llegaba a la final, que la ganaba, que me retiraba de esta manera", subrayó el rosarino y remarcó: "Estoy eternamente agradecido a esta generación, que me dio todo, y hoy me voy de esta manera".

"Parece fácil (ganar), pero es difícil, lo se porque lo vi del otro lado, ahora se está dando. Lamentablemente me hubiera gustado ganar con la camada anterior, pero se dio con ellos, estos chicos me dieron todo", destacó.

Al referirse a la lesión del capitán de la Selección, Lionel Messi, Di María afirmó que el grupo "por fin hoy pudo darle la alegría a él", que debió salir en el segundo tiempo.

Con esta participación, "Fideo" dio por terminado su ciclo en la Selección argentina, con la que ganó la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Además, en las juveniles se quedó con el Mundial Sub-20 de 2007 y el oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. En todas las finales fue fundamental, aportando varios goles como aquel inolvidable frente a Francia.

El debut de Fideo con la "Albiceleste" se dio hace 16 años, en 2008, cuando jugó en el empate 1-1 ante Paraguay en las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010.

La carrera de Di María seguirá a nivel clubes. Según la prensa de Portugal, el rosarino firmó con el Benfica para jugar al menos una temporada más. Sin embargo, hasta que no haya confirmación oficial por parte del jugador, Central mantiene la ilusión de su vuelta.