Banfield le empató 1 a 1 a Lanús como visitante en el quinto minuto de descuento con un cabezazo de Milton Giménez tras un saque lateral del mejor especialista que tiene el fútbol argentino, Aaron Quirós, poniendo sobre el tapete una vez más su paternidad histórica en este clásico moderno del sur del Gran Buenos Aires que hoy se celebró por la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

A lo largo del amateurismo y el profesionalismo albiverdes y granates se enfrentaron en 130 oportunidades con 52 triunfos de Banfield, 40 de Lanús y 38 empates.

Y justamente la paridad de este último domingo en la Fortaleza Granate, que no parece serlo tanto porque Lanús no le gana allí a Banfield en la última media docena de enfrentamientos, se dio en una circunstancia inusual, después que el VAR decidiera que era lateral y no penal una confusa jugada dentro del área local.

Y ese lateral, un centro cuando se trata de Banfield y Quirós, el seleccionado por Javier Mascherano que hizo dos goles en el último Preolímpico de Venezuela llegando desde el banco, está en cancha, porque es a todas luces el mejor lanzador del fútbol argentino con su fuerza de brazos.

Su lanzamiento al punto penal fue cabeceado por Giménez, que no había convertido en este torneo, para bronca de los futbolistas e hinchas de Lanús que volvieron a ver frustradas sus aspiraciones de ganar un clásico.

Esto provocó algunos tumultos cuando ambos equipos se retiraban del campo de juego, donde un referente local como Lautaro Acosta se metió a separar mientras en la platea mascullaba su decepción el retirado goleador José Sand, que supo vestir la camiseta de Banfield y después se cruzó de vereda, para ser por ello permanentemente denostado por los parciales del "Taladro".