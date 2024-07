Por el partido de vuelta de la tercera fase de la Copa Santa Fe, Central Córdoba eliminó por penales a Centenario de San José de la Esquina y avanzó a octavos. Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto será el próximo rival del Matador.

Similar a lo ocurrido siete días atrás, el Charrúa saltó a la cancha con lo mejor que tenía mientras que Centenario cuidó algunos titulares de cara a la final de vuelta de la Liga de Chañar Ladeado.

Córdoba fue superior desde el arranque del partido. Como en San José de la Esquina, el primer tiempo fue controlado por los azules rosarinos.

Sin embargo, los locales no lograban profundizar a pesar de tener casi en su totalidad el dominio de la pelota. A los 22, el árbitro cobró un dudoso penal que el Killer cambió por gol para adelantar al Matador.

Con la ventaja, Córdoba siguió dominando el juego mientras buscaba ampliar la diferencia. El conjunto visitante tuvo en todo momento lejos el arco rival y no inquietó a Ignacio Colombo.

En el complemento, el partido entró en una meseta. El local tenía la pelota pero no lastimaba y Centenario no encontraba los caminos.

El tiempo pasaba y el León empezó a adelantarse tímidamente hasta que al minuto 31, en el primer remate visitante del partido, Renzo Messi de cabeza empató la serie. En el final ambos buscaron el gol de la clasificación pero con muy pocas luces ofensivas lo que hizo inevitable la definición con tiros desde el punto penal.

En la tanda de penales todos convirtieron menos Mariano Araguas para Centenario que estrelló su remate en el travesaño. Su arquero, Gaspar Spinelli, llegó a tocar los dos tiros finales del Charrúa pero no pudo evitar que la pelota ingresara y el local consiguiera la victoria por 5 a 3.

Con el triunfo, Central Córdoba accedió a octavos de final por sexta vez en las 7 ediciones de la Copa Santa Fe. Se medirá entre el 21 y el 28 de octubre a Juventud Pueyrredón en Venado Tuerto.

Resultados

Central Córdoba 1-1 Centenario de San José de la Esquina (Global 2-2 / 5 a 3 en penales)

Racing de Teodelina 0-1 Juventud Pueyrredon de Venado Tuerto (Global 0-2)

Sportivo Las Parejas 2-0 Belgrano de Serodino (Global 3-0)

Próximos partidos

Sabado 6

16:00 - Ferrocarril del Estado vs Montes de Oca

Domingo 7

15:00 - Atlético Tostado vs Libertad de San Jerónimo

15:00 - Argentino vs Coronel Aguirre

15:30 - Susanense vs Argentino de Las Parejas

16:00 - Juventud de Esperanza vs Giuliani FC

16:00 - Atlético y Tiro de Reconquista vs Matienzo de Romang

Martes 9

16:00 - Unión de Sunchales vs Peñarol de Rafaela

16:30 - 9 de Julio de Rafaela vs Náutico El Quilla