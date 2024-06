Central Córdoba inició su presentación en la Copa Santa Fe en una igualdad 1-1 frente a Centenario de San José de la Esquina. El Charrúa fue superior en el primer tiempo y encontró la ventaja con un golazo de Gonzalo Atardo pero en el complemento el local fue superior y gracias al tanto convertido por Federico Gentiletti alcanzó el 1-1 final.

El Charrúa dominó el juego desde el arranque, con la mayoría de jugadores de la primera C ante un rival que dispuso su equipo alternativo ya que el domingo jugará la final de ida de la Liga de Chañar Ladeado frente al Club Chañadense. Al minuto 9, Atardo encontró la pelota en tres cuartos de cancha, abrió el pie para clavarla en el ángulo opuesto y así estrenar el marcador.

Central Córdoba continuó con el control del juego, aunque poco a poco cedió la posesión del balón a Centenario. El conjunto local no encontró caminos en la primera mitad para inquietar al conjunto rosarino, que cuando hilvanaba pases generaba una sensación de poder liquidar el pleito en cualquier momento.

La segunda mitad fue totalmente diferente. Centenario fue superior y poco a poco empezó a encontrar ocasiones para quedarse con el empate. A los 31, cuando el conjunto local ya le reclamaba algo de justicia al marcador, Gentiletti recibió por la derecha, ingresó al área y definió sobre los pies del arquero Charrúa para poner el 1 a 1.

El empate le sentó cómodo a los dos, que intentaron tímidamente quedarse con la victoria en el final. El local, donde juega el ex defensor de Newell's Alexis Machuca, hizo correr el reloj y así dejar la serie abierta de cara al partido de vuelta.

Todo se definirá en el Gabino Sosa el próximo miércoles desde las 20, donde de haber empate la llave se definirá por tiro desde el punto penal, mientras que quien gane se enfrentará a Racing de Teodelina o Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto.

Resultados

Centenario de San José de la Esquina 1-1 Central Córdoba

Belgrano de Serodino 0-1 Sportivo Las Parejas

Peñarol de Rafaela 0-0 Unión de Sunchales

Juventud Pueyrredon de Venado Tuerto 1-0 Racing de Teodelina

Partidos de vuelta

Miércoles 3 de julio

20:00 - Central Córdoba vs Centenario de San José de la Esquina

21:00 - Sportivo Las Parejas vs Belgrano de Serodino

21:00 - Racing de Teodelina vs Juventud Pueyrredon de Venado Tuerto

Martes 9 de julio

16:00 - Unión de Sunchales vs Peñarol de Rafaela.