Avanza la Copa Santa Fe 2024 con el inicio de la tercera fase este miércoles con el partido de ida entre Centenario de San José de la Esquina y Central Córdoba en el Juan Raymonda. Por su parte, Argentino comenzará su participación ante Coronel Aguirre el domingo desde las 15:30.

Con una Primera C llegando a su fin con campañas muy satisfactorias, Charruas y Salaitos se estrenan en la competición Provincial. El Matador, finalista en 2019, visitará al León que eliminó a Los Andes de Alcorta en la primera fase y llega tras remontar ante Racing de Villada de visitante.

El campeón de la edición 2022, Argentino, debutará en el Ezequiel Lavezzi ante Coronel Aguirre quienes batieron a Porvenir Talleres en el arranque de la Copa y a Unión de Arroyo Seco en la segunda etapa.

Cronograma

Miércoles 26

20:00 - Centenario (SJdE) vs Central Córdoba

20:00 - Racing de Teodelina vs Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto

21:00 - Peñarol de Rafaela vs Unión de Sunchales

21:00 - Belgrano de Serodino vs Sportivo Las Parejas

Domingo 30

15:00 - Montes de Oca vs Ferrocarril del Estado de Rafaela

15:00 - Libertad de San Jerónimo Norte vs Atlético Tostado

15:30 - Argentino de Las Parejas vs Atlético Susanense

15:30 - Coronel Aguirre vs Argentino

16:00 - Juventud de Esperanza vs Guiliani de Gobernador Crespo

16:00 - Atlético y Tiro de Reconquista vs Matienzo de Romang

Martes 2

20:00 - Náutico El Quillá vs 9 de Julio de Rafaela (Estadio Club Nobreza de Recreo)