El ex futbolista de Newell's Old Boys, Brian Sarmiento, volvió a hablar sobre su paso por la Lepra y afirmó que sufrió mucho cuando tuvo que dejar el club del cual es hincha.

"Sufrí mucho la salida de Newell’s y fue un antes y un después para mí en el fútbol. Fue algo que dije: ‘Me hace mal, todo el amor que tenía por cumplir un sueño, que lo logré, y me hizo pedazos’”, indicó el ahora streamer de 33 años, en diálogo con el portal Infobae.

Sobre la relación con el club en la actualidad, el ex jugador dijo: “Yo por la cancha de Newell’s no puedo pasar, me largo a llorar. Me encantaría volver, esa cancha es mi casa, aunque me echaron de una patada en el culo”.

Además de vestir la camiseta de Independiente en el Fútbol Senior, Sarmiento participa de un programa que se transmite por Youtube y Twitch. “Estoy re feliz por el lugar en el que estoy. Soy un agradecido, sin el fútbol, la gente no me hubiese conocido, y sin el rol de la tele, la farándula, tampoco me hubiese conocido otra gente. En el fútbol viví muchas sensaciones, es lo que soñás desde chico. muy pocos lo consiguen y yo fui un privilegiado, porque los sueños que me puse en mi cabeza los cumplí. Y hoy estoy en otro ámbito y me siento cómodo. Tengo mucho para darle a todo esto”, señaló el ex futbolista profesional, sobre su actividad en los medios digitales.

En cuanto a sus inicios como influencer, Brian recordó: “Me acuerdo de 2017, cuando estaba en Banfield y empezaba a grabarme lo que hacía, no conocía Instagram, me grababa y pensé que no me veía nadie. De repente pasé a tener un millón de seguidores y ese millón de seguidores hizo que por todo el mundo se vieran los videos, que la gente dijera: “Ah, loco, sale un bar, se toma una birra, hace asado con los amigos, qué bueno que está”. Qué bueno que está mientras con Banfield íbamos segundos y ganábamos todos los partidos, pero qué hijo de puta que sos si vas a Newell’s y perdés. Seguía siendo el mismo, entrenaba el doble en Newell’s. Es como cruel todo, pero voy con mi personalidad a todos lados, y eso me hace estar tranquilo, porque la gente que me rodea hoy es la gente de verdad, porque la careta se te cae en cualquier momento”.

Sobre sus condiciones como futbolista, el ex enganche de Racing y All Boys afirmó: “Para mí soy muy bueno, pero hay un montón de jugadores buenos, aunque soy convincente con lo que hago. Y me quiero. Entro a un bar y soy el más lindo. El que tiene lo mejor y el mejor. Después vemos por dónde salimos. Entro una cancha y es lo mismo, a un vestuario y es lo mismo. Soy esto, simple, pero en una cancha te cago a bailes”.

Por último, sarmiento maniestó que el ambiente del fútbol es “re careta” porque “tenés que estar todo el tiempo con un casete, que sos serio, que sos profesional, que no te podés equivocar... Y en realidad somos los que más sufrimos en nuestras casas, con nuestras parejas, nuestros padres, nuestros hijos. Hoy en día está dejando de ser careta y eso es lo que más me gusta”.

“Hice mucha, me la robaron toda, empecé a hacer otra vez y ahora estoy tranquilo. No teniendo todo lo que tenía antes. Y para mí es mucho mejor. Porque el dinero te trae mucha gente, muchos problemas”, concluyó.