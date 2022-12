El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, recupera a los suspendidos Marcos Acuña y Gonzalo Montiel y espera contar con los "tocados" Ángel Di María y Alejandro Gómez para tener a los 26 futbolistas a disposición para la final del próximo domingo.



El entrenador comenzará mañana con la preparación del plantel con un entrenamiento programado para las 12 (18 de Doha) en la Universidad de Qatar con los primeros quince minutos abiertos para la prensa.



Después de la victoria sobre Croacia (3-0) en la semifinal y el día de descanso, el cuerpo técnico ya tiene la certeza de que podrá volver a contar con los laterales Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, quien cumplieron la fecha de suspensión.



Pese al gran momento de Nahuel Molina, Scaloni siempre valora tener una alternativa como la de Montiel a mano por sus características defensivas.



En el caso del "Huevo" Acuña seguramente recupere la titularidad más allá del sólido partido que realizó Nicolás Tagliafico contra los croatas.



El lateral izquierdo, ex-Banfield e Independiente, fue el jugador argentino con más recuperaciones (5) junto a Leandro Paredes.



Otro factor importante para pensar en el armado del equipo será el estado físico de Ángel Di María. El rosarino estuvo en el banco de suplentes contra Croacia pero finalmente no ingresó.



El héroe del Maracaná solo jugó 10 minutos contra Países Bajos desde que sufrió una molestia muscular en el partido contra Polonia en la fase de grupos y hoy se cumplen dos semanas de ese dolor en el cuádriceps que lo sacó de la cancha.



A partir de la ausencia de "Fideo", el cuerpo técnico se vio obligado a cambiar de esquema táctico en medio del Mundial.



Contra Australia probó con Alejandro Gómez como su reemplazante pero un esguince de tobillo y un nivel menor al esperado llevaron al cuerpo técnico a optar por la línea de cinco con el ingreso de Lisandro Martínez.



Esa lesión, además, todavía no le permitió al "Papu" Gómez reincorporarse a los entrenamientos con normalidad y en el último partido directamente quedó afuera del banco de suplentes.



Su recuperación también será importante para el cuerpo técnico que pretende tener a los 26 jugadores a disposición en el último y decisivo partido del domingo.



Contra Países Bajos se estrenó la línea de cinco defensores y el plan funcionó pese al sufrimiento de tener que llegar a la definición con tiros desde el punto penal.



En la previa del duelo ante Croacia, Di María se entrenó a la par de sus compañeros y se especuló con su regreso al equipo titular pero finalmente Scaloni se decidió por un dibujo 4-4-2 con la entrada de Leandro Paredes.



Una situación que seguramente no pasará desapercibida para un cuerpo técnico con pasado como futbolista de la Selección es que Di María y Messi son los únicos sobrevivientes de la final de Brasil 2014.



Uno fue titular, capitán y protagonista de las chances que tuvo el equipo durante el tiempo reglamentario para romper el cero ante Alemania, mientras que el otro debió mirarla con frustración desde afuera.



Di María había sido clave con el gol de la victoria ante Suiza (1-0) a dos minutos del final de la prórroga en octavos de final pero ante Bélgica, en cuartos, sufrió una lesión muscular a los 33 minutos del primer tiempo que lo marginó de la final en el Maracaná.



La revancha se dio en el mismo escenario ya que antes de la final contra Brasil en la Copa América 2021, "Fideo" también era duda porque había sido titular en un solo partido (contra Paraguay en la fase de grupos) y siempre ingresaba en la segunda parte. Sin embargo, una charla que tuvo con Scaloni en las horas previas al partido terminó siendo clave para su presencia desde el inicio.



La agenda del plantel ya está perfilada ya que continuará el viernes con una práctica, a puertas cerradas, en horario a definir y el sábado se volverán a abrir para los primeros quince minutos.



Ese día también será la última conferencia de prensa previa del entrenador Lionel Scaloni junto a un jugador en el Centro de Medios de Doha.