Después de la primera jornada de la segunda fecha de la Copa de la Liga, la noticia principal lamentablemente no tuvo que ver con el fútbol en sí. Mariano Andújar terminó a las piñas con los hinchas de Huracán luego de la victoria 3 a 2 de Estudiantes, ya que, según su testimonio, le gritaron cosas de su padre fallecido.

El ex arquero de la Selección, quien debutó en Primera y se formó en Huracán, aclaró: "No voy a justificarme, porque mi reacción fue inapropiada", pero recordó que los futbolistas "también somos personas de carne y hueso" e intentó explicar su exagerado accionar.

"A las tres / cuatro personas que durante todo el segundo tiempo me gritaron barbaridades sobre mi padre fallecido, con conocimiento y datos de momentos específicos de su vida, les cuento que hay límites que deberían no cruzarse pero acá estamos y así fue. A esos no les pido disculpas", se descargó Andújar.

Además, contó que pidió disculpas a las dirigencias de ambos clubes y dijo que "en cada partido que fui al Duco nunca termine de entender el porqué tanta bronca hacia mi", para luego cerrar: "Por culpa de algunos no podría jamás odiar al club que me permitió debutar en primera y comenzar mi linda carrera en el fútbol".