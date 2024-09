La comparación entre los ídolos argentinos, Lionel Messi y Diego Maradona, parece no tener fin. A lo largo de los años, distintos especialistas han intentado descifrar qué es lo que los hace únicos, y Ernesto Cherquis Bialo, reconocido periodista deportivo y autor de la biografía “Yo soy el Diego de la gente”, aportó una perspectiva particular en esta discusión, diciendo que “Maradona fue más humano y que Messi parece una empresa”.

Cherquis diferenció a ambos ídolos argentinos de manera contundente: "Maradona siempre tuvo un comportamiento humano, personal. Siempre fue él, con sus defectos y virtudes. Reconoció sus errores y dijo que la pelota no se mancha, fue un hombre". En contraposición, opinó que Messi tiene un "comportamiento institucional", comparándolo con una empresa. Según el periodista, las empresas "no se emocionan, no se involucran", mientras que ambos jugadores, dentro de sus contextos, ofrecen lo mejor de sí mismos: "la magia".

A lo largo de su carrera, Cherquis ha destacado la complejidad de Maradona, señalando que "hay muchos Maradonas", refiriéndose a las distintas facetas del astro: el jugador, el hijo, el padre, el amigo, el genio y, también, el hombre plagado de contradicciones.

"Es la suma de todo eso en un solo hombre. Un genio, una maravilla. Fiorito y Dubai. Barro y 7 estrellas. Canillas de oro y letrina", resumió el periodista uruguayo que desarrolló toda su trayectoria en Argentina, destacando esa capacidad de Maradona de ser un hombre de extremos, tanto en su vida personal como en su carrera deportiva.

Por otro lado, el periodista describió a Messi en diálogo con LN, como el mejor jugador de fútbol de la actualidad, pero con un enfoque más lógico y contenido en su desarrollo personal. En su análisis, Cherquis destacó que Messi "siempre estuvo en el rol lógico en que la vida lo puso", comparando su trayectoria con la de Maradona. Según el periodista, Messi creció dentro de un entorno de contención, sin grandes necesidades o deudas pendientes, lo que lo llevó a tener comportamientos más "austeros y lógicos".

Finalmente, Cherquis resaltó que, a pesar de las diferencias entre ambos, tanto Maradona como Messi son los máximos representantes del fútbol argentino, cada uno con su propio estilo y legado.