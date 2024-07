“No hay vuelta atrás”, dijo Ángel Di María y barrió con las ilusiones acerca de su continuidad en la selección argentina. El domingo en la final contra Uruuguay o Colombia, será el último encuentro de Fideo con la albiceleste tal como confirmó entre lágrimas después de la semifinal frente a Canadá.

“Queda un partido, dejé la vida por esta camiseta y es el momento perfecto para decir adiós”, reflexionó. Dijo que pese a no estar listo para decir adiós, sí es el momento. “Lo soñé de esta manera y se me terminó dando: llegar a una nueva final. Si se gana o se pierde, es fútbol. Es así, pero hice todo el mérito posible para irme por la puerta grande y creo que lo tengo más que merecido”, indicó.

Según reveló, el capitán del equipo, Lionel Messi, dio una charla motivacional antes de comenzar el partido en Nueva Jersey. El foco fue la necesidad de ganar el partido, llegar a la final por Ángel. “Dijo que pasemos la final por mí, es un verdadero orgullo, me puso muy contento, es algo buenísimo para el grupo. Saben que no hay vuelta atrás, que está decidido y apoyan la decisión que tomé, aunque bromeen con eso”, reconoció.

El rosarino admitió sentir alegría por haber alcanzado una nueva final del torneo continental y ponderó el trabajo de todo el grupo de jugadores. ”Agradezco a la vida que pude lograr todo lo que logré. La generación anterior me enseñó del sacrificio, de no bajar los brazos, y esta generación me terminó dando todo lo que me faltaba. Completamente agradecido a ellos”, marcó en diálogo con TyC Sports y D Sports. “Pase lo que pase me puedo ir por la puerta grande”.