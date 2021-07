Pasada la jornada inaugural, por el momento sin grandes resultados para la delegación argentina, el siguiente es el programa de competencia de los atletas nacionales en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se desarrollará entre sábado y domingo.

Sábado 24

19.00 Surf: Leandro Usuna / Ronda 1 y 2

21.00 Tiro: Melisa Gil / skeet

22.00 Tiro: Federico Gil / skeet

22.00 Gimnasia artística: Abigail Magistrati / clasificación

22.20 Remo: Milka Kraljev-Evelyn Silvestro / doble scull femenino / repechaje 1

23.00 Tenis: Nadia Podoroska vs Yulia Putintseva (Kazajistán), single femenino

23.00 Tenis: Francisco Cerúndolo vs. Liam Broady (Gran Bretaña), single masculino.

23.05 Vóleibol: Argentina vs. Estados Unidos (femenino)

Domingo 25 de julio

00.05 Vela: RS:X - Francisco Saubidet / carrera 01

00.05 Vela: Laser radial - Lucía Falasca / carrera 01

00.05 Vela: RS:X - windsurf masculino / carrera 02

00.05 Vela: Laser radial / carrera 02

00.05 Vela: RS:X - windsurf masculino / carrera 03

00.15 Hockey: Argentina vs. Nueva Zelanda (Leonas)

00.45 (aprox) Tenis: Federico Coria vs. Mikhail Kukushkin (Kazajistán), single masculino.

02.35 Vela: Laser - Francisco Guaragna / carrera 01

02.45 (aprox): Tenis: Facundo Bagnis vs. Dominik Koepfer (Alemania), single masculino.

03.05 Vela: RS:X - femenino: Celia Tejerina / carrera 01

03.05 Vela: Laser / carrera 02

03.05 Vela: RS:X - femenino / carrera 02

03.05 Vela: RS:X - femenino / carrera 03

03.10 Gimnasia artística: Abigail Magistrati / clasificación

04.30 Fútbol: Argentina vs. Egipto

05:00 (aprox) Tenis: Diego Schwartzman vs. Juan Pablo Varillas (Perú), single masculino.

07.00 Hockey: Argentina vs. Japón (Leones).

07.40 Natación: Julia Sebastián / Eliminatorias 100m pecho.

08.20 Gimnasia artística: Abigail Magistrati / clasificación.