El duelo principal de este sábado en el ITF World Tennis Tour que se está disputando en el Jockey Club de Rosario lo protagonizarán el representante local Alejo Lingua, ante el ex top 50 “Topo” Londero. El encuentro entre los argentinos por un lugar en la final promete alto voltaje y gran nivel de juego.

Lingua derrotó en cuartos de final al chileno Ignacio Becerra por 7-6 (4) y 6-1 y tras su pase a semifinales expresó a Rosarioplus.com: “Fue un partido muy trabado, me fui soltando de a poco, sé que me espera un partido durísimo con Londero. Me siento muy orgulloso de mí, de estar aquí en casa y representarlos de esta manera. Estoy más que contento, quiero agradecerles a todos. Vamos a seguir soñando”.

Por su parte Londero, quien se metió en semifinales después de superar a Lorenzo Rodríguez (ARG), preclasificado número siete, por 5-7, 6-2 y 6-3, declaró: “Mi contrario jugó a un gran nivel, el partido de a momentos se puso como una laguna, pero lo pude sacar adelante a partir del segundo set, me pude mantener estable. En el tercer set subí un poco la intensidad y por suerte se me pudo dar”, y añadió: “Me siento jugando bien, después de un año y medio con muy pocas competencias, pero bueno estoy volviendo y agarrando ritmo nuevamente, tampoco tengo ranking para jugar otro tipo de competencias, así que con un torneo en el país de este nivel, todos los puntos me suman mucho. Mi objetivo es seguir sano de mis lesiones y sumando horas de juego”.

Por el otro lado de la llave, el paraguayo Daniel Vallejo, quien dio el batacazo tras dejar afuera al preclasificado uno, el monegasco Lucas Catarina por 3-6, 6-4 y 6-0, por un lugar en la final se medirá ante Tomás Farjat (ARG), quien viene de ganarle en semis a Guido Justo (ARG) por 3-6, 6-3 y 6-4.

Por el lado de las damas, una de las favoritas del público es la jugadora del seleccionado nacional, Guillermina Naya quien dejó afuera en cuartos a su compatriota Luciana Blatter por un doble 6-3, tratará de imponerse en semifinales a su compatriota María Florencia Urrutia, quien recibió una invitación especial tras ganar uno de los torneos clasificatorios.

Otro de los duelos prometedores de la jornada del sábado lo ofrecerán Sol Larraya Guidi (ARG) quien dejó afuera en primera rueda a la preclasificada número uno del certamen y por un lugar en la final se enfrentará a la potente ecuatoriana, Mell Reasco, quien viene de ganar la semana pasada un título en un ITF de Buenos Aires.

En dobles, la promesa rosarina Luna Cinalli junto a Candela Vázquez, quedaron eliminadas en semifinales por la dupla ecuatoriana compuesta por Mell Reasco y Camila González por 6-3 y 6-4.

Tanto el Men's World Tennis, como el Women's World Tennis reparten dinero en premios y puntos para el ranking mundial. Ambas competencias son organizadas por el ex top ten Alberto Luli Mancini junto con la Federación Santafesina de Tenis y el apoyo de la Asociación Argentina de Tenis. El sábado la jornada comenzará a las 11 de la mañana, con entrada abierta a todos los fans del tenis.