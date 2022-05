Mangoni alcanzó un triunfo inobjetable tras las 25 vueltas al trazado santiagueño de 4.806 metros de cuerda, escoltado por el marplatense Christian Ledesma, los dos con Chevrolet. Tercero, en una gran actuación, llegó Matías Rossi, que subió por primera vez al podio al Toyota Camry.



Detrás clasificaron el cuádruple campeón, el arrecifeño Agustin Canapino (Chevrolet), el loberense Jonatan Castellano (Dodge), el platense Gastón Mazzacane (Chevrolet), el balcarceño Diego Ciantini, el rionegrino José Manuel Urcera, los dos con Dodge; el entrerriano Mariano Werner, y el mendocino Julián Santero, los dos con Ford.



La primera serie clasificatoria, a cinco giros al circuito de 4.806 metros de cuerda, fue para el rionegrino José Manuel Urcera, quien utilizó un Dodge ante el daño en su Torino por el accidente en Toay, y tuvo como escoltas al autor de la pole, el chubutense Marcelo Agrelo (Torino), y el delvisense Matías Rossi (Toyota Camry).



La segunda batería clasifictorias la ganó de punta a punta Mangoni, escoltado por el mendocino Julián Santero ((Ford), y el loberense Jonatan Castelliano (Dodge).



En la tercera manga clasificatoria se impuso Ledesma, secundado por el arrecifeño Agustin Canapino, los dos con Chevrolet, y Diego Ciantini (Dodge).



Dos actuaciones destacadas se produjeron hoy con la vuelta a los primeros puestos del marplatense Christian Ledesma, uno de los principales referentes de Chevrolet, y el tercer puesto de Matías Rossi, quien logró subir al tercer escalón del podio con el flamante Toyota Camry, en su quinta presentación.



A mediados de la carrera, se pudo revivir uno de los duelos más "picantes" de otros tiempos no muy lejanos, entre Canapino y Matías Rossi: no se tocaron y se respetaron, aunque Canapino -por la radio de su auto- le dijo a su equipo que Rossi se "iba divirtiendo", como escondiendo el potencial del Toyota.



El actual campeón, el paranaense Mariano Werner, llegó a Termas con un motor que no venía usando habitualmente, ya que en Toay rompió el impulsor "bueno", y apenas pudo ascender al noveno puesto, en una faena muy pobre teniendo en cuenta sus antecedentes.



En tanto que el de Rivera, Germán Todino (Torino), que arribó a Termas como líder del torneo, fue decayendo en el clasificador a partir de la mitad de la final, y así fue superado por sus rivales sin inconvenientes, y se fue de Santiago con la tercera posición del torneo, superado por Mangoni y Canapino, integrantes del JP Carrera.



El tandilense Leonel Pernía no pudo remontar las flojas actuaciones de las primeras competencias: hoy -tras un toque con un rival- se fue en una curva, y fue superado por el pelotón, para terminar 16to., con sabor a poco.



Tampoco el santafesino Facundo Ardusso, que no le encuentra la vuelta a su Chevrolet que alista el ingeniero Kissling con motores de Alberto Fernández, pudo redondear una buena carrera, y terminó en el puesto 20mo.



El arrecifeño Luis José Di Palma, que siempre está en la pelea por los primeros puestos con el Ford del Savino Sport, se debatió en la mitad del pelotón, y no pudo sumar buenos puntos porque finalizó 30mo., y se habla de que podría cambiar de equipo.



Por su parte, el campeón de la temporada 2006, el ex Fórmula 1, el arrecifeño Norberto Fontana, no pudo elevar el rendimiento de su Chevrolet y clasificó en el puesto 31, muy poco para un piloto de su categoría.



La final del TC Pista, a 20 giros, la ganó el cordobés Facundo Chapur, seguido por el rosarino Pedro Boero, ambos con Torino.



Disputadas cinco fechas del campeonato de TC, está al frente de las posiciones Mangoni (Chevrolet), con 182.5 puntos, seguido por Canapino (Chevrolet), 178.5: Todino (Torino), 170.5 puntos; el neuquino Juan Cruz Benvenuti (Torino), 163; y el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford), 159.5.



Completan los diez primeros el mendocino Julián Santero (Ford), 134.5, el rionegrino José Manuel Urcera (Dodge), 126, el platense Gastón Mazzacane (Chevrolet), 118, el loberense Jonatan Castellano (Dodge), 117, y el necochense Juan Bautista De Benedictis (Ford), 115.5.



En el TC Pista está al frente del torneo el arrecifeño Matías Canapino (Chevrolet), 170 unidades, y detrás se ubican el chacabuquense Elio Craparo (Ford), 159; el rosarino Pedro Boero (Torino), 156; el cordobés Facundo Chapur (Torino), 152.5; y el de Ferré, Santiago Alvarez (Dodge), 143.5.



La sexta fecha del campeonato de TC, se efectuará el 29 de mayo en el templo de la velocidad, el autódromo santafesino de Rafaela.