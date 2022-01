La tenista checa deportada de Australia unos días antes que Novak Djokovic describe la angustiaste situación que tuvo que atravesar, pese a que ya había ingresado país y disputado un partido en el WTA 250 de Melbourne. La jugadora responsabiliza al gobierno, así como a los organizadores del Australian Open, les pide explicaciones y la compensación económica de todos sus gastos.

Mientras sigue la polémica sobre lo que pasó con el número uno de mundo antes de que lo expulsaran, sumado a que por estas horas también se pide la renuncia del organizador del Abierto de Australia, Craig Tiley, quien es abucheado cada vez que aparece ante el público, y como para echarle un poco más de leña al fuego, la figura del tenis checo, Renata Voracova, salió con los tapones de punta a dar declaraciones en los medios.

Voracova, al contrario que Djokovic decidió no apelar la medida de su deportación ante los tribunales para poder participar del primer Grand Slam de la temporada y en dialogo con el medio sportface.it contó como fueron esos fatídicos días en que fue detenida y echada del país.

"Yo seguí el protocolo solicitado por Tennis Australia para ingresar y jugar. No me había vacunado, pero estaba por hacerlo cuando me detectaron coronavirus, alrededor de un mes antes del viaje, por lo que solicité una exención médica. Propuesta que fue evaluada y aceptada, por lo que ingresé para ir a disputar Melbourne. Yo no soy responsable de lo que pasó, todo se debe a diferentes criterios entre el gobierno y la organización del torneo y falta de comunicación entre ellos", destalló Voracova.

El momento de la detención para la tenista checa fue sorprendente y angustiante: "Después de jugar el primer partido del torneo, estaba descansando en mi habitación del hotel y de repente llegó la policía, me llevaron y estuvieron seis horas interrogándome. A la una de la mañana me comunicaron que mi visa estaba cancelada. A partir de ahí me condujeron al hotel de refugiados en el que también estuvo Djokovic”, explicó.

"Mi caso es parecido al de Novak porque por lo que entiendo, ambos nos contagiamos en diciembre, se lo comunicamos a los organizadores de Australia y nos dieron una exención médica. La única diferencia es que él apeló la medida, pero yo me sentí muy sola en eso días y preferí no ir por ese lado. Ahora quiero olvidarme de todo esto, pero voy a solicitar el reembolso de todos los gastos en que tuve ante esta situación. Todavía no recibí ninguna explicación al respecto por parte del torneo, espero que lo hagan, así me aclaran algunas cosas”, concluyó.