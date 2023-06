Omar Marsili, el hombre que las corrió a todas

El 25 de junio próximo se correrá la XXI Maratón Internacional de la Bandera y entre los cientos de inscriptos está este sanpedrino que ya se las corrió a todas. Omar Marsili, contador público de profesión, pero que también es gran contador de historias, sabe que es un esfuerzo muy duro, es una carrera esperada, y para él también una responsabilidad que debe y quiere cumplir.

“Los 42 para mí son un compromiso personal, porque corrí todas las de Rosario. Somos 4 o 5 los que corrimos todas, y eso lo guardo como un récord personal, y nos compromete a seguir aunque el cuerpo no quiera”, contó a RosarioPlus.com en vísperas de la gran prueba rosarina que volverá a tenerlo entre sus corredores.

“Son 42 kilómetros y 195 metros, un esfuerzo bastante duro pero que lo hacemos con mucho placer. Nos encontramos un montón de amigos y compartimos un día muy agradable, igual que todo el año en el entrenamiento donde nos cruzamos por las calles. Y se ha formado una familia de maratonistas que compartimos buena parte de la vida”, develó Marsili, que a sus 73 años solo piensa en la próxima ocasión de salir a correr.

Si bien se suele llamar “maratón” a las carreras de calle en general, estrictamente el Maratón es la distancia de 42km 195mts. Una prueba muy demandante, que requiere de un entrenamiento especial, no solo físico sino mental, porque se prolonga mucho en el tiempo y esto puede jugar una mala pasada a los corredores. Marsili considera que este maratón, que se corre como homenaje a la bandera, “es una fiesta familiar”: “Antes me acompañaba mi mujer y mi yerno, ahora mi yerno. Mi nieta me espera en un par de esquinas y me alcanza agua, banana. Mi nieto toca el violín en el túnel con su noviecita. Así que es una fiesta familiar. Realmente estamos todo el año esperando ese día y lo vivimos como una fiesta. Siempre algún amigo me acompaña corriendo algún tramo. Es el acontecimiento del año para mí, y para muchos”, aseguró en diálogo con este medio.

Asistencia perfecta

Este experimentado runner tiene la particularidad de haber corrido todas las ediciones de la Maratón Internacional de Rosario, desde 2002 hasta acá, y sabe que no es el único. Los corredores que cumplen esta condición son contados con los dedos de una mano, pero dice con humor que él tiene “autobombo”. Corre todo el año, entrena, se anota en carreras de calle con sus variadas distancias, pero su cabeza y piernas están en la prueba que se suele realizar uno de los últimos domingos de junio.

Omar Marsili nació en San Pedro en 1950, pero desde hace años ya es un rosarino más. “Es una de las maratones más hermosas que uno pueda imaginar” opina acerca de la tradicional prueba que larga al pie del Monumento, una de las más importantes y convocantes del país, luego de la de Buenos Aires. “El paisaje que recorremos es muy bonito, y el comentario que nos hacen los otros corredores es justamente ese, que son muy lindos los lugares por los que se pasa”, aseveró.

Acerca del esfuerzo de realizar la prueba y el peso de la responsabilidad que quiere cumplir año a año, Omar aseguró que “la preparación puede ser dura porque implica correr varios días por semana, hacer distancias, pero lo real es que nos encontramos con esa familia grande que somos los maratonistas. Amigos con los que compartís los mejores momentos y te apoyan en los malos”.

Omar escribe, le gusta compartir sus textos sobre el running y siempre encuentra algún espacio para hacerlo. “Para mí correr es lo que dice este texto”, describió y señaló la contratapa de su libro El maratonista, que publicó hace 16 años: “Correr es natural, automático, espontáneo; mucho antes de la historia el hombre corría, lo hacía por instinto para encontrar la presa, desafiar al viento, esquivar la lluvia; en cada momento un riesgo diferente, ni una tregua, la lucha perpetua por la supervivencia; los niños corren libres, contentos, nosotros, adultos casi evolucionados, bastante infantiles y primitivos, vamos en tropel a cosechar los frutos de un largo entrenamiento...”.

Los días contados

La XXI Maratón Internacional de la Bandera larga este domingo 25 a las 8 en punto desde el Monumento Nacional a la Bandera. Se espera una gran participación, que los tiempos post pandemia fueron incrementando, para vivir la carrera masiva de calle más importante de la ciudad. Es organizada por la Asociación Rosarina de Atletismo (ARdA), con apoyo de la Municipalidad de Rosario y diversos auspiciantes, está certificada internacionalmente y forma parte del circuito de maratones mundial del calendario AIMS (Association of International Marathons and Distance Races). Además de los 42km 195mts también habrá una distancia integrativa de 10km que larga unos minutos después.

La particularidad de esta carrera, además de lo estrictamente deportivo, es que significa un despliegue artístico por todo el recorrido, en el que hay escenarios, músicos, payasos, actores animando la fiesta, público aplaudiendo. El circuito pasa entre otros puntos por el Monumento, los Silos Davis (museo MACRo), el Parque Independencia, Parque Urquiza, toda la costanera desde 27 de Febrero hasta Puccio, pasando por el túnel Illia, Parque de las Colectividades, Parque Sunchales, Puerto Norte, una vueltita por el Scalabrini Ortiz para volver a los pies del Monumento.

“Los caballeros y las damas del tiempo” son otros destacados participantes de la carrera, son los pacers que marcan el ritmo de la prueba, una gran pauta para que los corredores puedan mantener el tiempo que esperan poder realizar. Cada uno de los que alcance la meta validará su título de “maratonista” en la que, dicen, es la maratón más linda del interior.