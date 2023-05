Masacre de Flores: murió el asesino y el único sobreviviente ahora respira

Fructuoso Álvarez González murió en prisión. En 1994 incendió la casa de su ex socio y así lo mató a él, a su familia y a un amiguito que había quedado a dormir. Solo sobrevivió uno de los hijos, que vivió amenazado todo este tiempo por el quíntuple homicida. "Tuve miedo de que este monstruo me quite a mi familia como a mis viejos y a mis hermanos", dijo.