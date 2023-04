Desde el Sindicato de Choferes de Taxis (SPT) advirtieron que la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos se siente en el día a día del servicio. En medio de la creciente inflación e incertidumbre por la situación económica, aseguraron que en lo que va del año se registró una caída del 50% en viajes respecto al mismo período del año pasado.

Desde la entidad gremial consideraron que la caída en la demanda del último tiempo obedece precisamente a los cimbronazos que se vienen dando en la economía doméstica: “La gente está abrumada con esto del dólar, la mayoría de los negocios no venden y uno va notando cómo está paralizada la ciudad”, señaló Horacio Yannotti, Secretario General del SPT.

En este contexto el sindicato tachero evidenció la situación a partir de los sucedido con las 500 licencias otorgadas el año pasado por el Municipio. Un año después se encuentran en servicio menos de la mitad de ese total. Hay 183 en funcionamiento 38 próximas a obtener el permiso, pero unas 220 todavía están lejos de completar el trámite.

En ese sentido, Yanotti aseguró: “Lo que se necesita para que el sistema mejore son más choferes. No se pueden agregar más licencias si no hay nuevos trabajadores y esa situación se da porque las condiciones laborales no son buenas”. E insistió: “Hasta que dichas condiciones laborales no mejoren no se va a solucionar el problema de la actividad taxista”.

Desde el sector reclaman que incluso con el aumento del 33% otorgado a principios de abril por el Concejo Municipal, los números no dan. El servicio se resintió respecto al año pasado durante el día y la noche, pero particularmente en horario nocturno.

"Está muy complicada la situación donde hasta menos autos se ven en las calles, nosotros también estamos dentro de las generales de la ley y la gente con esta inflación gasta mucho menos y la ciudad se ve paralizada”, reiteró el titular del SPT.