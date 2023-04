Las autoridades de la Biblioteca Vigil denunciaron, a través de un comunicado, que la continuidad de la institución y de las ocho escuelas que funcionan en sus edificios están en riesgo por la situación económica que atraviesan. Desde 2012, el Estado provincial funciona como inquilino de los inmuebles donde funcionan las escuelas de la Vigil. Pero, tal como se difundió, “el alquiler que se abona ha quedado notablemente desvalorizado, representando sólo la quinta parte, en términos relativos, de lo acordado hace 10 años, poniendo en riesgo el funcionamiento de la institución”.

Cuando se habla de La Vigil no se habla sólo de la histórica biblioteca, hoy Sitio de Memoria, emplazada en la esquina de Alem y Amenabar. Se trata también de las ocho escuelas que funcionan en los edificios que corresponden a la emblemática institución de Tablada: E.E.S.O. Nº 338, Escuela Primaria Nº 1235, Jardín de Infantes N°51, Jardín de Infantes Nº 71, Escuela Provincial de Artes Visuales Nº 3031, Escuela Provincial de Teatro Nº 3013, Escuela Provincial de Cine y Televisión Nº 3021 y E.E.T.P.I. Nº 8057.

Según se explica en el documento difundido, la ley Nº 13.302, del 2012, devolvió parte de los bienes muebles e inmuebles a su comunidad En ese momento, se determinó que el Estado provincial resulte locatario de los inmuebles donde funcionan las escuelas. “Sin embargo, la devolución del patrimonio sobreviviente se efectuó en las peores condiciones materiales, algo que venimos denunciando desde ese momento. El proceso de recuperación edilicia no se sostuvo por un presupuesto específico ni una ley de reparación histórico-patrimonial que permitiera acompañar la recuperación de la institución, hoy Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado”, puntualizaron.

El alquiler, sostienen desde Vigil, representa la quinta parte, en términos relativos, de lo acordado hace 10 años. Y aseguran que, si bien desde el gobierno provincial se admite el desfasaje económico, todavía no se concretó ninguna solución.

El documento completo:

Queremos hacer pública la situación económica que, debido a la falta de respuesta frente a las numerosas gestiones realizadas ante el gobierno provincial, pone en riesgo la continuidad del proyecto institucional y de las 8 escuelas que funcionan hoy en nuestros edificios, que garantizan el derecho a la educación y a la oferta cultural del barrio Tablada: E.E.S.O. Nº 338, Escuela Primaria Nº 1235, Jardín de Infantes N°51, Jardín de Infantes Nº 71, Escuela Provincial de Artes Visuales Nº 3031, Escuela Provincial de Teatro Nº 3013, Escuela Provincial de Cine y Televisión Nº 3021 y E.E.T.P.I. Nº 8057.

La Biblioteca Vigil, Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado, es una organización popular y social emblemática que fue intervenida y desguazada por la dictadura civico militar y eclesiástica desde 1977. En el marco de esa intervención, en 1980 el Estado provincial se apropió de la titularidad de los edificios.

Como resultado de 36 años de lucha por la recuperación de La Vigil, la ley Nº 13.302 dictada en el año 2012 devolvió parte de los bienes muebles e inmuebles a sus legítimos dueños: la comunidad que la construyó. En ese momento, se determina que el Estado provincial resulte locatario de los inmuebles donde funcionan las escuelas.

Sin embargo, la devolución del patrimonio sobreviviente se efectuó en las peores condiciones materiales, algo que venimos denunciando desde ese momento. Los espacios ocupados ininterrumpidamente en períodos dictatoriales y democráticos no tuvieron el debido mantenimiento ni mejoras edilicias requeridas en más de 30 años de usufructo.

El proceso de recuperación edilicia no se sostuvo por un presupuesto específico ni una ley de reparación histórico-patrimonial que permitiera acompañar la recuperación de la institución, hoy Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado.

Actualmente, debido a las limitaciones establecidas por las normativas del Estado provincial y el proceso inflacionario de los últimos años, el alquiler que se abona ha quedado notablemente desvalorizado, representando sólo la quinta parte, en términos relativos, de lo acordado hace 10 años, poniendo en riesgo el funcionamiento de la institución.

Desde el gobierno provincial se admite el desfasaje económico, pero, a pesar de nuestras múltiples propuestas, no se concretó ninguna solución. La respuesta informal recibida, después de casi dos años de gestiones, fue que “si a Vigil no le conviene, que no nos alquile los edificios”, sin ningún reparo por el destino de las escuelas que aloja un total de 3000 estudiantes y trabajadores que integran la comunidad educativa.

Por el contrario, nuestra posición es que las escuelas sigan funcionando en los edificios dónde fueron creadas, sosteniendo la vigencia del proyecto educativo y democratizador histórico de La Vigil.

El pasado 13 de abril, la problemática fue reconocida formalmente con la aprobación por unanimidad del proyecto de comunicación N° 50107CD en la Cámara de Diputados, dónde se solicita al ejecutivo que “encuentre mecanismos institucionales que le permitan compensar el desfasaje en los montos percibidos a raíz del proceso inflacionario desatado en nuestro país”.

Este apoyo se suma al de todas las organizaciones sociales que vienen acompañando la recuperación de La Vigil desde los inicios de esta lucha.

Para no interrumpir el largo camino de la recuperación y seguir profundizando y expandiendo la amplia y diversa obra cultural de La Vigil, necesitamos con urgencia:

– Una recomposición del alquiler equivalente al valor originalmente pactado;

– Que el estado se responsabilice por los daños a los edificios y realice las obras de mantenimiento para que funcionen correctamente las escuelas,

– Una Ley de Reparación Histórica por el genocidio cultural que sufrió la institución.

A 46 años de la intervención, la negativa provincial de recomponer el acuerdo que se estableció al momento de la devolución, constituye un nuevo proceso de expropiación de La Vigil.

A 40 años de la recuperación de la democracia no podemos permitir esta injusticia en contra de un Sitio de Memoria y en contra de la educación y la cultura popular.

A 10 años de la recuperación de La Vigil, asumimos el compromiso de seguir luchando, llamamos a toda la comunidad a apoyar este reclamo y sumarse a la lucha por la continuidad de la institución y sus escuelas.

#LaVigilEsEntreTodxs