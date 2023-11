Trabajadores en defensa de lo público: "No queremos el país de Milei para nuestros hijos"

Gremios diversos y organizaciones barriales lograron una notoria movilización en defensa de la salud, la educación y el trabajo, que desde esta mañana de martes partió desde el Hospital Roque Sáenz Peña, en zona sur, y culminará frente al Cemar (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias Rosario), en San Luis y Moreno.

Mientras la columna de manifestantes y vehículos embanderados arrancaba desde el centro médico municipal de Laprida al 5400 y se dirigía hacia el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y al HECA, se multiplicaban los testimonios que argumentaban la consigna contra la candidatura presidencial de Javier Milei y La Libertad Avanza.

“Manifestamos lo que queremos como país; yo soy enfermera en salud pública, y debo comprometerme y tomar posición respecto de lo que queremos para nuestro país. Nos preocupa que Milei llegue al poder. Además de ser trabajadora de la salud pública, soy mamá y cosas como las que propone este candidato no quiero que ocurran en un país que van a vivir mis hijos”, fundamentó Cristina Aquino, trabajadora del Hospital Roque Sáenz Peña mientras marchaba junto a sus compañeras.

“Yo creo en la generosidad, en el amor –prosiguió al aire de Sí 98.9–, cuestiones que en la salud pública podemos hacerlo con nuestros pacientes, que vienen con millones de necesidades. Las propuestas de este señor Milei están muy alejadas de lo que es pensar en el otro y en sus necesidades, y en contar con las herramientas para asistirlo. No creo que funcione lo que propone este candidato, no se si funciona en otros países, pero estoy segura porque conozco que aquí no funcionará si la gente debe pagar por cada atención de salud. Como tantas cosas, hay cuestiones por arreglar y mejorar, pero la solución no es tirar todo y empezar de cero. Tenemos grandes profesionales en todos los niveles y hay que mejorarlo”, señaló.

“La idea es poder abrazar de alguna manera a todos los hospitales, dado que hoy los trabajadores de la salud están abocados a cuidar y a brindar una atención de calidad que sabemos que sería costosísima sin la presencia del Estado”, acotó Yamile Baclini, secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario.

A su turno, el referente de la CCC, Eduardo Delmonte, ilustró la situación a través de lo dicho por un médico: “Un mes de incubadora cuesta 15 millones de pesos. ¿Y quién lo va a poder pagar? Es una realidad que evidentemente… De acá al domingo es el momento de definir qué tipo de país queremos y vamos a defender lo que tenemos y pelear por más, porque nadie está conforme con la situación en que estamos, eso es indudable, pero la salida para esto va a ser la lucha y organizar y unir al pueblo para una pelea por algo más, pero no aceptar que esto como viene y las propuestas que vienen que nos llevan a 100 años para atrás”.

Al respecto de los casos de violencia que se suceden en Rosario, Delmonte indicó que “la violencia va creciendo como va creciendo el malestar social también y además como se van instalando las mafias en los barrios”.

“La solución para eso, es que cada vez tiene que haber más inclusión social, más políticas de contención, más posibilidades de trabajo de la gente, de tener vivienda, de tener un hábitat adecuado en sus lugares concretos donde vive, y eso para no ser pasto de las organizaciones delictivas”, añadió.

De lleno en el aspecto electoral, el referente social subrayó: “No hay que votar en blanco, hemos votado en blanco nosotros otras veces, esta vez creo que no hay que votar en blanco. No podemos votar una propuesta como la de Milei, que está claro que no es ningún cambio porque se ha asociado con Macri, y eso ya sabemos lo que fue”.

Antonio Ratner, titular de los Municipales de Rosario expuso: “Nosotros sostenemos y reivindicamos que un Estado presente es un Estado que de alguna manera ayuda a la sociedad en los momentos críticos”.

“No queremos ser colonia, nosotros queremos ser una Argentina que pueda competir en el mundo y donde cada una de las empresas puedan crecer y los trabajadores y trabajadoras también”, completó

La caravana fue una convocatoria de Amsafé, Municipales de Rosario, ATE Verde y Blanca, CTA, La Bancaria, UOM Rosario, Corriente Clasista y Combativa (CCC), Partido Comunista Revolucionario (PCR), Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) y el Movimiento Evita.

En simultáneo, la entidad de base Territorios en Movimiento marchó desde la sede local del Ministerio de Educación, hasta la sede de Salud, para culminar a las 11.30 frente al Palacio Municipal.

La movida que lleva semanas de organización y articulación interbarrial, pretende denunciar las condiciones de las escuelas, de los centros de salud y de habitabilidad de los barrios de la periferia.