Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza) protagonizaron este domingo el último debate rumbo al balotaje de las elecciones presidenciales en Argentina, en una noche cargada de chicanas y con Rosario colándose entre las propuestas de los candidatos.

Desde el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los postulantes a la Casa Rosada se vieron frente a frente por última vez antes de las elecciones del próximo domingo, con la imperiosa necesidad de convencer al electorado que en octubre sufragó por otros espacios.

Para este encuentro, se plantearon seis ejes de debate: Economía, Relaciones exteriores, Educación y Salud, Producción y Trabajo, Seguridad y Derechos Humanos y, finalmente, Convivencia democrática.

A diferencia de los anteriores debates televisados, esta vez, al ser solo dos candidatos, cada uno tuvo más tiempo para exponer sus ideas: seis minutos en total, en turnos de a dos como máximo y posibilidad de intercambio.

Economía

A la hora de inaugurar el debate, Milei volvió a apuntar contra la premisa "donde hay una necesidad, nace un derecho", con su frase "el problema es que las necesidades son infinitas, y los derechos hay que pagarlos y los recursos son finitos".

En su turno, Sergio Massa le preguntó directamente “por sí o por no” si quitará los subsidios, privatizará Vaca Muerta, dolarizará la economía, privatizará ríos y mares y eliminará el Banco Central.

Al respecto, el libertario dijo "no vamos a tocar las tarifas porque antes vamos a permitir que la economía se recupere", y puso como ejemplo de los subsidios el precio del boleto, desmintiendo que el valor del pasaje en CABA se vaya a $ 1100, sino que en realidad solo se multiplicaría por seis.

Luego, ratificó que va a "terminar con el Banco Central, porque es el origen de la inflación" y le criticó a Massa "reventar los ingresos", que "ya venían cayendo con Macri".

El actual ministro optó por señalar que “la salida de Argentina no es haciendo una apropiación del ahorro de la gente en nombre de la dolarización”, sino “con aumento de exportaciones, con los U$S 40 mil millones más que vamos a exportar el año que viene, con la construcción de trabajo sobre la base de mejores ingresos, con un acuerdo de unidad nacional que nos permita la reducción del sistema de impuestos incluida las retenciones”.

“La salida es un camino sobre la simplificación tributaria para que nuestras pymes y comercios no tengan que andar haciendo un curso para pagar impuestos. La salida de Argentina no es sobre la base de plantear el recorte de $80.000 por mes en cada jubilado, y mucho menos sobre la vuelta de las AFJP, como ha planteado este señor en su propuesta a la Justicia Electoral”, apuntó Massa.

Relaciones de Argentina con el mundo

En el segundo eje temático, relacionado a la política exterior, Massa cruzó a Milei en base a sus declaraciones de romper relaciones comerciales y diplomáticas con Brasil, con China y con el Vaticano, como así también por sostener la autodeterminación de los kelpers sobre Malvinas.

En contraposición, dijo que su gobierno tendría cuatro ejes que sostener: "La agenda de seguridad alimentaria, la agenda de seguridad energética, la enorme oportunidad para el norte argentino sobre la demanda de minerales y dióxidos raros, y la enorme oportunidad de ser proveedores de servicios intelectuales mundiales (economía del conocimiento)".

A su turno, Milei no terminó por desmentir la ruptura de relaciones con Brasil y China, asegurando que es algo que responde a privados, desconociendo la injerencia del Estado en ese aspecto.

"Creo que el Estado no tiene que interferir en las relaciones comerciales. El mejor ejemplo es lo que está pasando con el Mercosur. Sobre lo de que voy a romper relaciones con Brasil o con China es falso, pero porque es una cuestión de los privados. No tiene por qué estar metiéndose el Estado. Lo mejor que puede pasar con el comercio es que comercialicemos", dijo el candidato de LLA, que luego agregó: “No estoy dispuesto a plantear relaciones con aquellos que no respetan la democracia liberal, que no respetan las libertades individuales y que no respetan la paz. Con esos no quiero saber nada. Y lo que diga un integrante o un seguidor de La Libertad Avanza no quiere decir que sea la posición de nosotros frente a la Santa Sede, a la cual respetamos”.

Posteriormente, el postulante de UxP volvió a cruzar a Milei por sus declaraciones sobre que Margaret Thatcher era “su ídola”, a lo que el libertario terminó respondiendo con una extraña comparación entre la ex mandataria británica y los futbolistas Kylian Mbappé y Johan Cruyff (al que trató de alemán).

“Javier, lo que no le estás queriendo decir a la gente es que por prejuicio ideológico vas a dejar a 2 millones de argentinos sin trabajo. Hay que explicarle a los trabajadores de la carne, a los trabajadores avícolas, a los del puerto de Gran Rosario, a los del poroto y la soja en Salta, a los de las terminales automotrices de Pacheco, La Matanza y el Gran Córdoba: la ruptura del Mercosur, de la relación con Brasil y la relación con China, representan 2 millones de empleos menos y un impacto en las importaciones argentinas de U$S 28 mil millones. La política exterior no se puede regir por caprichos ni ideología, se debe regir por el interés nacional”, asestó Massa.

Educación y salud

"Frente a la campaña de mentiras a la que he sido sometido, quiero aclarar que la educación y la salud van a seguir siendo públicas, porque no es decisión del Poder Ejecutivo determinar si es pública o no, porque depende de las provincias ese aspecto", dijo Milei a la hora de iniciar su exposición sobre "Educación y salud".

A partir de ello, mencionó la idea del “Ministerio del Capital Humano”, que contará con “una secretaría de Niñez y Familia, otra de Salud, otra de Educación y otra de Inserción en el Mercado de Trabajo".

Sin embargo, cuando Massa le preguntó directamente si su idea es arancelar las universidades, Milei no terminó de desmentirlo por completo, respondiendo: “No, de corto plazo no”.

A su turno, Massa expuso: “Vamos a mejorar el sistema educativo de la siguiente forma: 8 puntos del PBI van a estar asignados a la inversión educativa; primero vamos a hacer 723 jardines maternales en todo el país, de 45 días a 5 años; de 1º a 3º grado, plan de alfabetización obligatoria; en 4º y 5º matemática, robótica y programación obligatoria y duplicación de escuelas técnicas con salida laboral y último año en pasantía; acuerdo con 50 universidades para la preparación de carreras más cortas con salida laboral (1 punto del PBI a la educación universitaria)”.

Producción y trabajo

El segundo bloque del debate comenzó con el cuarto eje temático, dedicado a "Producción y trabajo".

Siendo el primero en hablar, Sergio Massa dijo que uno de sus “grandes desafíos es ser el presidente del trabajo”.

“Me he propuesto crear dos millones de puestos de trabajo formal registrado en Argentina. Para eso elegí un camino que tiene incentivos puestos por el Estado, por un lado, y esfuerzo puesto por empresarios y trabajadores, por el otro”, dijo el candidato de UxP, sobre lo cual luego enumeró: “Para todas las empresas pyme exportadoras de la Argentina, a partir del 1º de enero habrá 0% de impuestos en el incremental exportador. Hemos planteado una reducción y simplificación del sistema tributario. En tercer lugar hemos planteado para el Norte la vuelta del programa 814 para que no paguen cargas sociales todos los desarrollos industriales en todas las provincias que necesitan recuperar asimetrías. Nos hemos propuesto transformar los planes sociales en trabajo formal y registrado, con la eliminación de cargas sociales y que el Estado aporte ese pago como parte del salario que le paga el empleador. 0% de retenciones a las 33 economías regionales”.

En respuesta, Milei expresó: “Es simpático escuchar al ministro Massa hablar de crear 2 millones de puestos de trabajo, porque la cantidad de empleados en el sector privado está estancada desde 2011 en torno a los 6 millones”.

Con sus propuestas ya expuestas, Massa apuntó a criticar la política económica de Milei, sosteniendo: “Desgraciadamente, esa idea de abrir la economía que ha planteado en su base presentada a la Justicia va a destruir miles de pymes. La Argentina ya vivió tasa alta, tipo de cambio fijo, apertura indiscriminada y el cierre de 23.000 pymes. No quiero volver a esa etapa de la Argentina”.

“Una vez que uno es competitivo en el plano fiscal y en el plano laboral, recién ahí puede abrir la economía. En lo que vos señalás, abrieron la economía pero no bajaron el gasto público. Entonces, le achacaban todo el costo a los trabajadores, como hicieron en Chile. Acá quisieron hacer algo intermedio y terminó en industricidio. Por lo tanto, si querés citar mis referencias, hacelo bien”, respondió Milei.

Este intercambio dio lugar a dos momentos de los más picantes del debate. En primer lugar, el actual ministro apuntó: “Javier, no puedo citar tus referencias bien porque en el último libro que escribiste tenés tres denuncias de plagio de haber copiado a otros autores. Abrir la economía indiscriminadamente, mientras los países como Estados Unidos nos la cierran, en realidad es una mirada apátrida”.

Luego, terminó exponiendo al candidato libertario al preguntarle sobe si conoce el sistema GDE, algo que Milei no supo responder.

“Javier, querés ser presidente y desgraciadamente no conocés el sistema de trámites de expedientes del Estado ¿Cómo vas a presentar una ley si no conocés el sistema”, remató Massa.

Seguridad

El eje temático "Seguridad" fue el primero en donde se coló Rosario dentro del debate. Luego de una contrachicana de Massa a Milei en relación a la figura de Rudolph Giuliani, el candidato de Unión por la Patria volvió a mencionar la idea de un FBI argentino que funcione en Rosario.

El postulante de La Libertad Avanza recogió el guante y apuntó: "Mencionás el narcotráfico y lo que sucede en Rosario. Es interesante, porque en la lucha contra el narcotráfico no hay un solo policía preso. No hay un solo policía muerto. Eso quiere decir que baja la orden del poder político para darle cobertura a los narcotraficantes, porque cuando la gente se saturó, sola fue a buscarlas y los sacó a patadas. Por lo tanto no hay voluntad política, pero no sé, parece que vos querés avanzar sobre las responsabilidades de las provincias".

"Si tengo que poner todos los recursos federales para ayudar a los rosarinos y los santafesinos, lo voy a hacer. Ese es mi compromiso con Santa Fe", respondió Massa, a lo que Milei acotó: "Me parece perfecto, no violes la ley".

Este intercambio se produjo en una confusión del candidato libertario respecto a la jurisprudencia de las fuerzas de seguridad a nivel nacional, provincial y local, algo que el referente de UxP no dejó pasar: "Estás mezclando las fuerzas de seguridad con las fuerzas armadas. La gente entiende claramente la diferencia entre Policía-Prefectura-Gendarmería-Policía Aeronáutica y Ejército-Armada-Fuerza Aérea".

Derechos humanos y convivencia democrática

El sexto y último eje temático fue "Derechos humanos y convivencia democrática", donde Rosario volvió a estar presente entre las propuestas de los candidatos.

Tras recordar "los 40 años del retorno de la democracia" y reafirmar que "la idea de Memoria, Verdad y Justicia, la idea de Nunca Más, el juicio a las juntas, son parte del patrimonio que a la Argentina le reconocen en la región y en el mundo", Massa dijo que hay que "poner en la agenda los nuevos derechos humanos, como el derecho a un ambiente sano y el derecho a la tierra".

En ese sentido, planteó como propuesta un cambio de paradigma respecto a los delitos ambientales, con condenas de 3 a 8 años de prisión efectiva "para aquel que contamina ríos, tala bosques o destruye humedales".

Además, planteó "un programa en los inmuebles ociosos del Estado de dos millones de lotes con servicios para que aquellos que tienen el sueño de la casa propia puedan acceder a su primer lote".

En este eje, y luego de que Milei dijera que “Sergio pertenece a un espacio que le hizo 14 paros generales a Alfonsín, que lo sacó a patadas a De la Rúa para voltear la convertibilidad y que han hecho de la democracia una democracia fallida”, Massa sacó a relucir una postura que aplicó en reiterados momentos a lo largo del debate.

El candidato de Unión por la Patria se corrió de "la grieta" y le dijo a Milei: "Javier, esto no es Macri o Cristina, esto es vos o yo, y los argentinos deciden sobre eso".

Posteriormente, el ministro le hizo 'pisar el palito' a Milei, logrando que defienda públicamente al empresario Eduardo Eurnekián, para el que trabajó 15 años.

“Me parece patético que alguien que trabajó 10 años con uno de los concesionarios más importantes del Estado argentino hable de depender de empresarios [...] Trabajó para Eurnekián y para las AFJP. Está claro cuál es el diseño de país", dijo.