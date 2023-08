El San José, el único colegio confesional de Rosario con estudiantado conformado exclusivamente por varones, resolvió abrir el ingreso anual del alumnado a mujeres. La novedad se dio a conocer este lunes por la propia institución a través de una carta firmada por su director, Ángel Leónidas Amaya. El cambio será “gradual”: el año que viene alcanzará las salas de nivel inicial y la primaria recién en 2025.

“En pleno mes de agosto me llego a ustedes para comunicarles que tras un largo discernimiento hemos resuelto abrir el colegio San José también al alumnado femenino. Como podrán imaginar, no ha sido una decisión fácil de tomar. Posicionarse ante un cambio como este en el San José no sólo despierta cuestiones conceptuales o teóricas, sino que también moviliza e involucra lo emocional, lo más subjetivo, lo que muchos vivieron como experiencia personal”, comenzó diciendo.

Si bien Amaya defendió la idea “de que la educación diferenciada -mujeres por un lado, varones por otro- posee muchas virtudes”, aseguró que la decisión busca “seguir respondiendo lo mejor posible a la formación integral del alumnado”. “Entendemos que la interacción entre varones y mujeres enriquece la experiencia pedagógica, humanística y pastoral”, sostuvo.

Paso a paso

Según lo detallado en el comunicado, “la implementación será gradual” y por etapas. En 2024 recibirán niñas en las salas de Nivel Inicial, “siempre de acuerdo a las vacantes disponibles y según criterios institucionales de prioridad”. En tanto, en 2025 abrirán el nivel Primario; en el 2026, 6tos y 7mos grados, “y tal vez en ese año”, ya el ingreso a 1er Año de secundaria. “De no ser así, será el 2027 el año de ingreso de chicas a 1er Año de Secundaria”, agregan.

Así las cosas, hasta el domingo 20 de agosto inclusive, el colegio de Presidente Roca 150 abrirá de manera online la preinscripción a Nivel Inicial para la “población prioritaria”. “Finalizado ese plazo, y siempre sujeto a la disponibilidad de vacantes, abriremos al público en general”, detallan.