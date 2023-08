Marilín Sacnun, precandidata a diputada nacional en Santa Fe por Unidos por la Patria (UxP) reflexionó acerca de las próximas elecciones, repasó la gestión del gobierno nacional y planteó los desafíos y dificultades que se presentan en. lo que calificó, “un escenario decisivo para el futuro del país”.

En una extensa charla, luego de pasar por los estudios de Sí 98.9, la precandidata que se encuentra cuarta en la lista que encabeza Germán Martínez, ahondó acerca de los puntos que a su parecer están en juego en estas elecciones: el achicamiento del Estado, los planes y la reforma laboral.

– ¿Cómo ves las elecciones del próximo domingo?

– Marlín Sacnun: Preveer qué pueda suceder el domingo es prácticamente imposible contemplando el nivel de ausentismo que tuvimos en las PASO provinciales. Un total de 1.182.000 santafesinos y santafesinas no fueron a votar y 230.000 anularon el voto o votaron en blanco. Yo ansío que Sergio Massa y que nuestra lista de candidatos a diputados nacionales y a diputados del Parlasur tenga un fuerte acompañamiento en la provincia de Santa Fe que nos permita elevar el piso del peronismo y de sus aliados, porque esto también va a repercutir favorablemente en la elección de septiembre de Marcelo Lewandowski como candidato a gobernador.

– ¿Cuál es el mensaje para electorado ve las dificultades en el día a día y aún está indeciso sobre cómo votar?

– MS: Hay que decirle al pueblo argentino que nosotros asumimos en el año 2019 con con grandes problemas el país que dejó Mauricio Macri. Fue un país desbastado, un país con el aparato productivo verdaderamente destruido con miles de despidos. Hoy estamos en una situación muy difícil pero distinta, porque hoy la economía argentina y las PYMES están de pie. Hubo un salvataje muy fuerte que se llevó adelante del Estado Nacional fundamentalmente en el período de pandemia, en donde gracias a su intervención, para auxiliar al sector privado se mantuvieron más de 5.000 pymes en pie. Ese es el Estado al que quieren destruir Miley, Bullrich y Larreta concretamente. Y no puede ser que los que nos llevaron a la crisis del 2001, Bullrich y Larreta, con el gobierno de la Alianza, y los que nos llevaron también al desastre del macrismo en el año 2019, vengan a proponernos que tienen la solución que es justamente hacer todo eso que hicieron y nos generaron los graves problemas con los que ahora lidiamos.

– Hay una fuerte crítica en relación a los planes en esta campaña y aparecen propuestas de recorte en ese sentido ¿Cuál es tu mirada?

– MS: Cuando Néstor llega al poder en 2003, recibe el gobierno con 2 millones 400 mil planes Jefas y Jefes de Hogar, después de que estos mismos protagonistas estallaron a la Argentina. Cuando Cristina entrega al gobierno en el año 2015, lo entrega con 300.000 programas que, además no eran planes trabajar, sino que eran programas de integración al empleo. Entonces esto quiere decir que los que generan los planes no somos los gobiernos nacionales y populares, sino que los que promueven los planes son los que destruyen el empleo.

Porque que me digan ¿Qué van a hacer con la gente que piensan despedir fácil, con esta reforma laboral que quieren aplicar Rodríguez Larreta y Bullrich? Les van a tener que dar un plan, porque no los van a poder tirar a la calle. Entonces los que destruyen el empleo y reproducen los planes son claramente ellos. Son los que representan políticas neoliberales de destrucción del trabajo. Nosotros erradicamos los planes, pero no persiguiendo a quienes lamentablemente tienen que percibir un plan y trabajar por mendrugos para poder llevar el pan a la mesa , sino otorgándoles empleo, insertándoles en un programa de trabajo digno porque se crean las condiciones para que haya empleo.

– ¿La reforma laboral es efectivamente lo que se viene en el caso de la victoria de la oposición?

– MS: Sí, lo han dicho públicamente y se han referido incansablemente en relación a las dificultades del empresariado para despedir. Lo que ofrecen es facilidad para el despido, es decir, que el sector empresario va a tener que achicar las empresas. No es que están diciendo que van a afectar al trabajador, sino que afectarán también a la industria. A mí me tocó siendo presidenta de la Comisión de Industria del Senado en la época del macrismo y me tocó acompañar a muchas industrias de la provincia a reuniones con quienes ahora está plantean este achique tan fuerte el Estado. Y cuando estos empresarios, industriales, les planteaban las dificultades que tenían en materia productiva, les aconsejaban importar, reducir el personal, ‘reconvertirse’ era la palabra que usaban. La palabra modelo, la palabra estrella era ‘reconvertirse’, sin entender la pasión que tiene aquel que produce en la Argentina y particularmente los santafesinos.

– Estas elecciones tenemos el voto papel ¿Cuál es tu postura acerca de la boleta única?

– MS: Yo ceo que la boleta única es contradictoria con el sentido de partidos políticos que tiene la Constitución en la Nación Argentina . La constitución argentina es muy clara respecto a cómo se organiza la sociedad democrática, cuyo basamento fundamental es el sistema de partidos políticos. Yo creo que la boleta única papel dinamita el sistema de partidos políticos, los proyectos políticos, y pone en preminencia los preyectos personales por encima de los colectivos. La política es claramente un proyecto colectivo que se construye colectivamente.

