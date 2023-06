Pese a que la Unión de Tranviarios Automotor resolvió levantar el paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tras acordar una salida al conflicto, la medida de fuerza se sostiene este martes en todo el interior del país, a excepción de Córdoba y Mar del Plata. En Mendoza se lleva adelante de manera parcial.

En este marco, Sergio Copello, secretario de UTA Rosario, indicó en Si989 que “se está hablando de una suma fija para recomponer el defasaje del primer trimestre y estamos pidiendo para los meses siguientes alrededor de un 30 por ciento. Las empresas no han hecho ningún tipo de oferta y argumentan que sin subsidios no pueden pagar”.

“Buenos Aires y sus alrededores es otro país. Lo de Córdoba me sorprende porque no es lo que habíamos hablado. El acuerdo se firma con la Cámara y todos fuimos siempre respetuosos con eso. Además hay una cuestión interna ligada a los procesos electorales, como en Mar del Plata. Me llama la atención que no quieran un aumento salarial. En Mendoza, la UTA tiene una parte”, detalló sobre la situación en otras provincias.

En un comunicado, la UTA explicó este lunes por la noche que se dejaba sin efecto la medida "en aquellas provincias en que se cumplimente con el incremento salarial proporcional en los mismos términos y condiciones que las resueltas para el AMBA".

Asimismo, este lunes a la medianoche venció el período hábil de conciliación obligatoria impuesto por la cartera laboral que encabeza la ministra Raquel Olmos. “Entendemos que la prórroga de la prórroga de la conciliación obligatoria no correspondería”, señaló Copello al respecto.

La nota completa: