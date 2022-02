Se cumplen cinco años del siniestro vial conocido como “La tragedia de Monticas”, que ocurrió sobre el corredor de la ruta 33 y ocasionó la pérdida de 16 vidas, además de provocar heridas a más de 30 personas.

“Esta causa la tenía el doctor Walter Jurado, es evidente que si no se ejerce presión esto no se mueve. Hay indignación, impotencia, injusticia”, señaló al aire de Si 98.9 Adriana Liborio, integrante de la ONG “Prohibido olvidar” de Casilda.

La referente dijo que si bien los familiares siguen reclamando justicia, pero las imputaciones en la causa siguen calificadas como homicidio culposo, “cuando hubo dolo y negligencia”. “La verdad que no se si quieren desgastar a los familiares para que no reclamen más, pero la verdad que si es así no lo van a lograr”, advirtió.

Sobre el siniestro aseguró que se trató de una “crónica de muerte anunciada” ya que las malas condiciones del servicio y las quejas que hacían asiduamente los usuarios “eran de público conocimiento”.

“Aquí hubo gente culpable como en la tragedia de Once. Acá hay que seguir indagando, reclamando y que por favor se expidan de una buena vez, los familiares lo necesitan”, solicitó.

Con respecto al corredor de esa ruta y otros servicios expresó no muy convencida que se cambiaron algunas cuestiones, pero en general “hay que controlar permanentemente y quienes controlan son solamente los familiares de víctimas y las ONG, porque gran parte de la gente que conforma hoy las agencias (viales) hacen lo que pueden con lo que hay”.

El siniestro ocurrió supuestamente por la falla y reviente de una cubierta en mal estado el 24 de febrero de 2017. En ese momento gobernaba la provincia el fallecido Miguel Lifschitz quien tomó una rápida decisión política quintándole a la empresa Monticas la concesión de ese corredor sobre la Ruta 33, muy cuestionada en redes sociales por los usuarios de ese servicio al que calificaban como deficitario y de muy mala calidad.

En la causa judicial, recién un año después del hecho, fueron imputados cinco directivos de la empresa. El trámite judicial estuvo a cargo del Fiscal Walter Jurado que en su acusación consideró na estas personas como coautores del delito de homicidio culposo agravado por multiplicidad de víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves, graves y gravísimas. Sin embargo, al cumplirse un nuevo aniversario de una de las peores tragedias viales de la provincia, no hay una respuesta para los familiares y el caso sigue sin resolverse.

De las personas que perdieron la vida en el lamentable accidente tres residían en Casilda: Cintia Albornoz, a quien le faltaba un día para cumplir 39 años de edad; Gabriela Márquez, quien tenía 25 años; y Natalia Angiorama (31). También fallecieron Aníbal Pontiel, de 53 años de edad (Rosario); Joana Fernández, de 15 años (Zavalla); Gianella Fernández, de 20 años (Zavalla); Juan Burzacca, de 82 años (Zavalla); Juana Ferreyra, de 69 años (Corrientes); Gustavo Souza, de 48 años (Zavalla); Jorge Forgioni, de 62 años (Zavalla); Jorge Ledesma, de 58 años (Zavalla); Sergio Norberto Chana, de 72 años (Rosario), y Marcelo Machado, de 23 años (Fray Luis Beltrán). Asimsimo, María Belén Genga, quien vive en San José la Esquina, sobrevivió y permanece en estado vegetativo a causa de las severas lesiones que soportó.

