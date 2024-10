Los empleados judiciales de Santa Fe realizaron este jueves por la mañana un paro de actividades, con presencia en sus lugares de trabajo, y protestaron frente a los Tribunales Provinciales.

La medida de fuerza tiene que ver con las modificaciones que el gobierno provincial impulsó en el régimen previsional y con la demora en los nombramientos y ascensos para empleados del Poder Judicial.

“Continuamos con el plan de lucha, hoy tenemos un paro con asistencia a los lugares de trabajo y movilización en toda la provincia", indicó Jorge Perlo, secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, y explicó: "El gobierno no firma los expedientes para ascensos, ingreso de personal, categorizaciones”.

“Hace desde mayo que no cumple con la Ley y no pagan el retroactivo", señaló el dirigente, y aclaró: “Hay personal que aprobó el concurso y no le firman el expediente”. Habría unos 150 cargos a la espera de su designación. “No hay que afectar nada del presupuesto, son corridas de toda la vida del Poder Judicial”, concluyó Perlo.

“Ayer (miércoles) se le tomó juramento a dos jueces que no habían aprobado el examen para el cargo”, comentó el dirigente y anticipó que el próximo jueves se podría volver a realizar una medida de fuerza.

Los empleados judiciales ya habían realizado un paro el 10 de octubre, en la que fue una medida de fuerza inédita en ese sector al menos en los últimos 20 años.