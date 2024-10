Organizaciones autoconvocadas que militan por los derechos de personas con discapacidad denuncian que, ante la decisión de Nación de desregular, las empresas de transporte de media y larga distancia no cumplen con la entrega de pasajes gratuitos. Ante esta situación, llaman a movilizarse en Rosario para visibilizar la problemática.

“El gobierno desregularizó el transporte de media y larga distancia y las empresas decidieron anular todos los pasajes que habían otorgado por discapacidad y dar de baja la mayoría de los servicios en la web. Muchos fueron a la Terminal y se encontraron con que tenían que comprar el pasaje o no viajaban”, explicó en Si989 Diego Dorta, referente de la Asamblea de Organizaciones de la Dirección de Discapacidad.

Y siguió: “Se echan la culpa unos a otros. Las empresas dicen que no son más un servicio público por lo que no tienen que entregar más -los pasajes gratis- y el Estado dice que una cosa no quita la otra pero la realidad es que el 0800 de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) no atiende y las personas con discapacidad no tenemos este derecho que habíamos adquirido”.

La concentración convocada por las distintas organizaciones para visibilizar la situación será este viernes a las 11.30 Cafferata y Santa Fe (Patio De La Madera). De allí movilizarán hacia la CNRT ubicada en la Terminal de Ómnibus para entregar un petitorio.

Lo cierto es que a principio de mes, el Gobierno Nacional resolvió desregular los servicios del Transporte Automotor de Pasajeros de media y larga distancia. Así, las empresas argumentan que no tienen la obligación de expender los pasajes gratuitos porque dejaron de ser un “servicio público”. En el Gobierno advierten que multarán a las líneas que no entreguen los tickets.