Con un stand interactivo de propuestas para la ciudad, música de Malos Amos, la Flor de la Cumbia, ferias de productores y artistas locales, el espacio político Quetepasa organizó un corte de calle en las puertas de su Centro Cultural Mística ubicado en el icónico barrio de Pichincha para celebrar el septuagésimo noveno aniversario de la gesta popular que dio origen al peronismo.

El acto reunió a militantes y adherentes de diferentes espacios políticos de la ciudad, a la ciudadanía rosarina interesada en las políticas culturales, también dieron el presente intendentes y presidentes comunales de Vamos Santa Fe. Desde la organización afirman que el sábado pasado fue bisagra para el peronismo rosarino en tanto comienza a legitimarse desde las bases una nueva forma de hacer política.

En un encuentro que contó con más de 4000 personas, Joel Natali y Constanza Estepa, referentes de la organización QTP plantearon la necesidad de que “el peronismo vuelva a poner en el centro los problemas de la gente y deje de discutir sólo para la política”. En el mismo sentido, Julián Vignati, Pte. Comunal de Artega de Vamos Santa Fe, expresó la importancia de “construir desde gobiernos locales con horizontalidad y un programa propio”.

Durante el corte de calle desde las 19 se activó un stand de afiliaciones al Partido Justicialista que desbordó las expectativas, cientos de peronistas decidieron dar el primer paso y afiliarse a las filas del justicialismo para así formalizar su participación en la política partidaria. Además, artistas tomaron protagonismo al momento de cantar la marcha y personificaron a Perón y Evita, quienes salieron a saludar al balcón del centro cultural sito en Riccheri 340.

Al cierre del acto, Natali señaló que “Necesitamos en Rosario que el peronismo le hable y discuta con los rosarinos, hacia dónde queremos ir y que necesitamos para vivir mejor. No puede volver a pasar que los dirigentes peronistas de Rosario se subordinen a Buenos Aires porque es imposible sostener un gobierno nacional con las principales ciudades del país de signo opositor.”

“Para nosotros la lealtad no es ciega obediencia a un dirigente, sino el mandato de construir una alternativa política que ponga en el centro las necesidades de nuestro pueblo rosarino. Es cierto que hay que enderezar lo que se torció pero también es cierto que ese proceso debe hacerse desde abajo hacia arriba y no a la inversa, sino volveremos a repetir los métodos que nos trajeron al lugar crítico en el que estamos”, sostuvo Estepa.

Desde la organización destacaron el encuentro porque reunió a miles de militantes de diferentes organizaciones y espacios políticos, que se encontraron para celebrar y conmemorar la fecha más importante para el justicialismo en un clima de compañerismo y solidaridad, “esto es un mensaje para la dirigencia política peronista subsumidas en internas, hoy las bases estamos diciendo que necesitamos una renovación no sólo de las personas sino esencialmente de la prácticas y métodos que no están dando resultado, es momento de sumar, no de dividir”