La Fundación El sol sale para todos organizó un taller de instalación de termotanques solares para recaudar fondos para el deportista rosarino Alan Rafaelle, quien clasificó para el Mundial de Taekwondo en Finlandia. El viaje tiene un importante costo y desde la Fundación buscan aportar a la causa haciendo lo que saben: formar en energías renovables de captación sola y concientizar sobre el cambio climático.

En diálogo con Rosarioplus.com Santiago Laiolo, el fundador de El sol sale para todos, contó cómo se les ocurrió llevar adelante esta inusual colecta. Aseguró que no es la primera de su tipo y que son las buenas experiencias anteriores las que siguen uniendo su causa a la de deportistas amateurs que llevan adelante su actividad a pura tracción a sangre.

“Nosotros lo que sabemos hacer es brindar actividades de formación. Y dentro de todo este abanico, nuestro objetivo es educar y concientizar sobre el cambio climático y la importancia de la incorporación de las energías renovables en nuestra cotidianidad”, explicó Laiolo que además se desempeña como docente en electrónica en la Escuela de Educación Técnica Profesional 464.

“Entendemos que todas las problemáticas ambientales que padecemos son el reflejo de lo que somos como sociedad. No son cosas separadas. Desde esa premisa buscamos educar, enseñar, porque no puede cuidar lo que no se conoce”, describió en relación a la filosofía desde la cual encaran sus actividades. “Creemos que achicar la brecha tecnológica y brindar herramientas para que no haya pobres energéticos –una categoría que asegura que cada vez se escuchará más- es un camino para cuidarnos y cuidar el ambiente”, sumó.

Hace unos años se preguntaron por qué no unir esa causa con la de deportistas amateurs que buscan fondos para poder desarrollar su actividad. “Nos pareció que era una manera de darle un alcance distinto a nuestra actividad y además sumarnos una causa noble como es la práctica deportiva amateur”, detalló.

“Así es como hoy nos encuentran junto con Alan, un joven deportista rosarino, que viajará al Mundial de Taekwondo que se realiza en Finlandia en septiembre próximo. Todo lo recaudado por las inscripciones al taller va directamente a Alan para sumar a la costosa tarea que tiene por delante”, explicó.

El taller se realizará el sábado 15 de julio, de 9 a 12, en el Club Voluntad de San Martín 4650, y quienes se sumen adquirirán las competencias básicas para instalar termotanques solares completos. El costo sugerido de la capacitación práctica y presencial es de 8 mil pesos, una ganga si se piensa en el ahorro posible si luego esa instalación se puede hacer en casa. Sin embargo, Santiago afirma que “quien no pueda completar el monto total, no tiene que dejar de asistir, ya que se acepta cualquier contribución”.

Para más datos de cómo inscribirse o participar se puede consultar en el siguiente formulario https://forms.gle/wK5nVU9CgK91EiAQ9 Para más consultas, contactarse por wsp al 3416167797.