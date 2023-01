Luego de pasar una noche en la comisaría, Charly, el cuidacoches que fue denunciado por extorsionar a vecinos de la cuadra de Mendoza al 1300 donde se mueve durante el día, volvió a ser protagonista. Mientras la secretaria de Control de la Municipalidad de Rosario, Carolina Labayrú ofrecía una conferencia de prensa para aclarar la situación, incluso con la denunciante a su lado, la notificaron que el cuidacoches estaba de vuelta en la zona.

De esa forma la prensa se trasladó a pocos metros para hablar con el implicado, quien de esa manera estaba rompiendo la orden de acercamiento por 72 horas en la zona. Según contó, sólo se acercó a "buscar un papel para un trámite", pero la policía lo volvió a detener.

Antes de llevarlo esposado en el patrullero, dio su versión de los hechos. Dijo que con los vecinos de la zona se lleva bien y que quienes lo tratan mal son los padres de la escuela Normal I. En cuanto a la denuncia de extorsión y amenazas que realizó Anahí, directora de una escuela de música de la cuadra, negó todo y dijo que tienen unos años en ese lugar y no lo conocen en profundidad.

“Admito que soy impulsivo y que contesto mal, la calle es dura. Reconozco que soy prepotente pero jamás extorsioné a nadie. Mirá, tengo toda la ropa rota", contó. "Más que para una coca no pido. Y me contestan mal porque les pido si me ayudan para una coca con 40 grados”.

Además, dijo que dos tipos que viven en la calle le piden 1000 pesos por día. “Le tengo que dar de comer a cinco pibes, sino me acuchillan”, agregó. “Lavo autos de las 10 de la mañana hasta las 18 de la tarde. Debo ser el único que laburo de enero a enero”, finalizó antes de ser metido en el patrullero.