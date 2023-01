La Municipalidad de Rosario prorrogó la semana pasada dos meses el plazo para que adjudicatarios de las nuevas licencias de taxis licitadas en 2022 comiencen a prestar el servicio. Sin embargo, los retrasos produjeron que haya al momento sólo 160 del total adjudicado operando en la calle. Los titulares de los taxis nucleados en Catiltar adjudicaron el problema a las difíciles condiciones que puso el propio municipio y la falta de ayuda en el cánon.

“Es un problema grave, pensábamos contar con estas 500 licencias para satisfacer la demanda del ciudadano, pero habíamos adelantado al Concejo que debían flexibilizar las condiciones porque la mayoría debían comprar una unidad y un auto cada vez cuesta más con la inflación”, aseveró el referente de Catiltar Marcelo Díaz, consultado por el asunto por Ariel Bulsicco en Sí 98.9, y espetó: “En Córdoba se otorgaron más licencias y el Municipio no les cobró el canon”.

Según la mirada de los dueños de las chapas, era complicada la adquisición de las 500 licencias por ordenanza, ya que entre las condiciones debe haber un cupo de mujeres, y sobre todo los adjudicatarios deben abonar el canon una suma de 800 mil pesos en 60 meses, y con un interés que otorga el Banco Municipal. “Esas condiciones hacen que sea difícil adquirir un vehículo porque hoy las concesionarias están entregando con demora las unidades”, recordó Díaz.

De las 500 licencias que se buscó adjudicar, 260 cumplían con los requisitos solamente según aseveró, y analizó que “no había una motivación para dar una licencia porque hoy hace tiempo que el taxi no es rentable con los gastos de todo vehículo en mantenimiento”.

Consultado en torno a la decisión de extender el plazo para sumar nuevas chapas, Díaz precisó que “va a estar complicada esta prórroga por lo caro que resulta comprar un auto, y a eso se suma después el pago del canon, la puesta en condiciones con la pintura y el reloj para la puesta en condiciones antes de salir a la calle”.

Finalmente recordó un proyecto propuesto desde Catiltar que facilitaba las condiciones a nuevos interesados en concursar pero que no tuvo curso: “Nos otros propusimos la idea de cotitularidad pero eso no avanzó, y hay un proyecto de la concejala Fernanda Gigliani. Esa metodología no prosperó lamentablemente”.